▲O9站土地開發案共有A、B、C等3基地。A基地約1571坪，將規劃1幢2棟地上22層的複合式建築。（圖／高市府捷運局提供）

▲未來將以空橋串連全案基地以及Highline公園生活空間。（模擬圖／高市府捷運局提供）

位於橘線O9苓雅運動園區站旁的聯開A基地，今(22) 日高雄市政府與聯上實業及美力營造辦理簽約典禮，將投資65億元，開發2.3萬坪樓地板，因緊鄰全新啟用的Kaohsiung Highline Park，規劃體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，打造苓雅運動園區站周邊成為運動休閒的創意街區。高雄市副市長林欽榮於簽約典禮致詞時表示，O9案位於高雄「運動城市」政策區位，此刻市府已完成中正體育場改造計畫，推出「Kaohsiung Highline」複合型運動公園，不僅將歷史看台轉型化為600公尺的環形高架市民散步道，還導入公園遊憩與商業服務機能。此外，歷經兩年都市計畫變更，這次開發案也重新整合周邊運動設施配置，也拓寬輔仁路及四維一路等周邊道路系統，改善長期交通瓶頸。捷運工程局局長吳嘉昌表示，O9站土地開發案周邊有Kaohsiung Highline運動公園、苓雅運動中心等大型運動場域，鄰近O9站2號出口，是結合運動園區與 TOD 發展的重要示範；全區總開發面積約2.03公頃，共有A、B、C等3基地，本次簽約的A基地約1571坪，將規劃1幢2棟地上22層的複合式建築，提供體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，高雄市政府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設。聯上實業董事長蘇永義指出，高雄在副市長林欽榮的規劃下正大舉推動捷運共構宅，朝低碳、環保、永續方向邁進，這是一個偉大城市的象徵。「橘線O9站A基地」真的是得天獨厚。這個獨特的案子，東接國家級建設衛武營及百貨，可直上國道一，西接中正金融商圈，南接文化中心，北接武廟商圈，基地直接與捷運橘線O9共構。基地本身被運動公園、棒球場、網球場、籃球場環繞，可以說整個高雄最完整的運動園區就在這理。規劃團隊以「運動AI高雄」為主題，打造高雄為AI健康城市，低樓層設置健身中心，並依據招商條件設置立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park。另基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，打造運動與生活密不可分的城市文化。