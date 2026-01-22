受矚目的奇美博物館國際大展《埃及之王：法老》將於1月29日登場，看準這波觀展熱潮，多家飯店推出相關優惠活動。像是台南遠東香格里拉飯店就有「法老假期：三天兩夜尊榮禮遇」住房專案，每晚5300元起，門票還享有「快速入場預約」服務，並送「微醺尼羅河」限定調酒。「和逸飯店·台南西門館」也有「逸遊古埃及」住房專案，雙人入住每晚4580元起，含早餐與Cozzi KITCHÉN 主廚設計的金字塔主題甜點，以及門票2張，還可玩限定活動「法老王的秘密任務」。
台南遠東香格里拉表示，因應《埃及之王：法老》展覽而推出的「法老假期：三天兩夜尊榮禮遇」住房專案，雙人入住1萬600元起，平均每晚5300元起（房價另加10%服務費及5%稅金），入住指定「豪華閣尊榮客房」或「雅仕套房」，並提供特展「免預約入場資格」（每位付費成人一張，限單次入場），讓住客可依自身行程彈性安排觀展時間。
奇美博物館提供快速入場預約 建議盡早規劃
不過台南遠東香格里拉提醒，建議旅客可儘早使用奇美博物館提供的「快速入場預約」服務，透過官方預約系統選擇參觀日期與時段，更能掌握觀展時間。（實際入場方式可能當日有更動，依館方最新公告為準）。
台南香格里拉推出定調酒系列「微醺尼羅河」 共計四款
台南遠東香格里拉飯店也提到，住宿期間，可享豪華閣貴賓廊早餐、專屬休憩空間，以及傍晚雞尾酒與輕食時光。一樓「大廳茶軒」同步推出以古埃及文明為靈感的期間限定調酒系列「微醺尼羅河」，共有四款，限定調酒單杯售價450元+10%。上述專案限定日期為2026年1月28日至6月30日。訂房專線：(06) 702-8899；餐飲訂位專線：(06) 702-8856。
和逸飯店台南西門館每晚4580元起 送門票還可玩「法老王的秘密任務」
和逸飯店·台南西門館也推出「逸遊古埃及」一泊二食住房專案，即日起至 5 月 31 日止，雙人入住每晚 4580 元起，入住可享自助式早餐，並贈送Cozzi KITCHÉN 主廚設計的金字塔主題甜點，專案另附贈《埃及之王：法老》實體展覽門票(雙人房提供2張、四人房提供4張)。
和逸飯店·台南西門館也表示，同步推出房客限定活動「法老王的秘密任務」，透過互動任務與探索遊戲，邀請大小朋友化身小小考古學家，展開一場兼具學習與樂趣的冒險體驗。活動以飯店戶外遊樂設施「奇趣操場」為冒險場域，規劃尋找彩色寶石、捕捉透明魚族及挑戰金字塔迷宮等三大關卡，讓孩子在玩樂中認識古埃及文化，成功闖關者還可獲得驚喜小禮。
2 月 27 日、2 月 28 日加碼推出親子主題活動「COZZI 考古探險隊」，從考古工具的認識到實際體驗挖掘古文物DIY ，報名再加贈《埃及之王：法老》特展門票，活動推出即引發熱烈迴響，目前報名已額滿，加場資訊將於1月底前公佈，歡迎來電洽詢。可至和逸飯店·台南西門館官網查詢。
資訊來源：台南遠東香格里拉飯店、和逸飯店·台南西門館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美博物館提供快速入場預約 建議盡早規劃
不過台南遠東香格里拉提醒，建議旅客可儘早使用奇美博物館提供的「快速入場預約」服務，透過官方預約系統選擇參觀日期與時段，更能掌握觀展時間。（實際入場方式可能當日有更動，依館方最新公告為準）。
台南遠東香格里拉飯店也提到，住宿期間，可享豪華閣貴賓廊早餐、專屬休憩空間，以及傍晚雞尾酒與輕食時光。一樓「大廳茶軒」同步推出以古埃及文明為靈感的期間限定調酒系列「微醺尼羅河」，共有四款，限定調酒單杯售價450元+10%。上述專案限定日期為2026年1月28日至6月30日。訂房專線：(06) 702-8899；餐飲訂位專線：(06) 702-8856。
和逸飯店·台南西門館也推出「逸遊古埃及」一泊二食住房專案，即日起至 5 月 31 日止，雙人入住每晚 4580 元起，入住可享自助式早餐，並贈送Cozzi KITCHÉN 主廚設計的金字塔主題甜點，專案另附贈《埃及之王：法老》實體展覽門票(雙人房提供2張、四人房提供4張)。
2 月 27 日、2 月 28 日加碼推出親子主題活動「COZZI 考古探險隊」，從考古工具的認識到實際體驗挖掘古文物DIY ，報名再加贈《埃及之王：法老》特展門票，活動推出即引發熱烈迴響，目前報名已額滿，加場資訊將於1月底前公佈，歡迎來電洽詢。可至和逸飯店·台南西門館官網查詢。
資訊來源：台南遠東香格里拉飯店、和逸飯店·台南西門館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！