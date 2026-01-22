我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆41歲消防員詹能傑3度進出火場救人，並脫下面罩讓給呼吸困難的受困者，最終葬生火窟，議長童子瑋前往基隆長庚醫院探視家屬後表示，詹能傑是他二信中學的學長，從前就知道詹能傑的個性是見義勇為，「什麼事都衝第一」，如今發生不幸，讓大家都非常悲痛。基隆市安樂區的大型社區「台北生活家」昨天（21日）深夜失火，詹能傑第3次進火場找到被一堆回收衣物壓住的34歲羅姓女子，他捨身救人脫面罩給對方戴，卻因為吸入過多濃煙遭嗆昏，消防弟兄凌晨2點救出時，詹能傑呼吸、心跳已停止，送醫急救不治。基隆市長謝國樑與議長童子瑋奔赴基隆長庚醫院慰問詹能傑家人後受訪，童子瑋說，其實高中就認識詹能傑，詹能傑是二信中學的學長，「他從小時候到現在，一直都非常見義勇為，什麼事情都衝第一個」，對於今天發生不幸，大家同感悲痛。童子瑋表示，失火社區也有住戶死亡，所以他跟市長第一時間來探視，希望未來不要再有憾事發生。記者詢問詹能傑是否單獨進入火場以及共生面罩的問題，童子瑋回答要再詳細了解一下，目前先關心家屬狀況，詹能傑還有一個八歲的女兒，要來看看能怎麼幫忙。