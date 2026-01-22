7-11迎接馬年推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，凡購買任一杯即可免費獲得「馬上開運元寶印章筊」1個，筊杯兼具擲筊與印章功能，共5款、隨機贈送，數量有限，引爆全民搶購潮。IG部落客等等「waitingfor_life」就實測，帶筊杯印章去買刮刮樂，沒想到還真的中獎，讓她樂喊：「居然還意外賺了！」
7-11新出「香蕉拿鐵」買1杯送筊杯印章！全民瘋搶：太可愛
7-11為了迎接馬年到來，CITY CAFE以香蕉象徵「蕉財」、擲筊代表「試好運」為發想，自1月21日起販售「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，中杯熱飲售價85元、大杯冰飲95元。凡購買任一杯，即可免費獲得「馬上開運元寶印章筊」1個。
「馬上開運元寶印章筊」共有5種款式，屬非自來水印章，需自行搭配印泥使用，採隨機贈送、數量有限，送完為止。印章除了能實際擲筊，還能蓋出可愛圖樣，兼具趣味與實用性，迅速成為社群熱議的療癒小物，許多門市開賣不久即全數售罄，不少民眾連跑多家門市仍撲空。
帶7-11筊杯印章去買刮刮樂！她實測驚呆：還真的中獎了
IG部落客等等「waitingfor_life」就發布影片分享，她拿到筊杯印章後，特地帶去彩券行購買刮刮樂試手氣。透過擲筊選中一張200元的「金五吉」刮刮樂，刮開後竟中獎300元，小賺100元，替生活增添小確幸，讓她驚喜直呼：「真的有用欸！」
除了限量贈送的筊杯印章外，7-ELEVEN也表示，只要購買CITY CAFE全系列飲品（不含ESPRESSO與冰塊杯）任1杯，加價99元即可換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可選，同樣為限量商品，換完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11為了迎接馬年到來，CITY CAFE以香蕉象徵「蕉財」、擲筊代表「試好運」為發想，自1月21日起販售「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，中杯熱飲售價85元、大杯冰飲95元。凡購買任一杯，即可免費獲得「馬上開運元寶印章筊」1個。
「馬上開運元寶印章筊」共有5種款式，屬非自來水印章，需自行搭配印泥使用，採隨機贈送、數量有限，送完為止。印章除了能實際擲筊，還能蓋出可愛圖樣，兼具趣味與實用性，迅速成為社群熱議的療癒小物，許多門市開賣不久即全數售罄，不少民眾連跑多家門市仍撲空。
IG部落客等等「waitingfor_life」就發布影片分享，她拿到筊杯印章後，特地帶去彩券行購買刮刮樂試手氣。透過擲筊選中一張200元的「金五吉」刮刮樂，刮開後竟中獎300元，小賺100元，替生活增添小確幸，讓她驚喜直呼：「真的有用欸！」
除了限量贈送的筊杯印章外，7-ELEVEN也表示，只要購買CITY CAFE全系列飲品（不含ESPRESSO與冰塊杯）任1杯，加價99元即可換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可選，同樣為限量商品，換完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。