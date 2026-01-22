我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過分析覆蓋在壁畫表面的礦物沉積層，科學家成功測定這批手印的最低年代為6萬7,800年前，使其成為目前世界上已知最古老的洞穴藝術。（圖／翻攝自影片）

最新考古研究為人類藝術史投下一顆震撼彈，科學家在印尼蘇拉威西島洞穴中發現一批古老手印，其年代可追溯至約6萬7千多年前，不僅刷新目前已知最早藝術紀錄，也顯示人類對象徵與圖像表達的能力，出現得比原先認知更早。綜合外國媒體報導，研究團隊在蘇拉威西島多處洞穴牆面，發現一組淡褐色手印壁畫。這些圖像是古人將手掌貼在岩壁上，向外噴灑顏料形成輪廓，其中部分手印的指尖還經過刻意修飾，顯示創作者並非隨意留下痕跡，而是有意進行表現。據悉，些手印與年代較晚的動物圖像並排出現在洞穴牆面上，呈現出清楚的視覺層次。研究人員指出，這樣的配置顯示早期人類已具備將不同圖像放置於同一敘事空間的概念，反映出高度的象徵思維能力。透過分析覆蓋在壁畫表面的礦物沉積層，科學家成功測定這批手印的最低年代為6萬7,800年前，使其成為目前世界上已知最古老的洞穴藝術。這項結果也迫使學界重新檢視「藝術起源於歐洲舊石器時代」的長期假設。多名古人類學家指出，這項發現不僅將藝術史的時間軸大幅提前，也凸顯東南亞在早期人類文化發展中的關鍵地位。研究團隊成員佩策林格表示，蘇拉威西地區長期研究不足，極可能仍埋藏著更多尚未被發現的史前藝術。另外，有專家認為這些手印未必出自現代人類之手。部分學者推測，創作者也可能是已滅絕的古人類族群，即丹尼索瓦人。若此假說成立，將意味著人類「創作藝術」的能力，並非現代人類獨有，而是更早就已在人屬演化中萌芽，為理解人類文明起源開啟全新想像空間。