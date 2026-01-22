我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)開打在即，曾在上屆慘遭降級的哥倫比亞隊今(22)日宣布重磅消息，擁有14年大聯盟資歷的36歲資深左投昆塔納(Jose Quintana)，確定將披上國家隊戰袍並擔任「隊長」一職，率領球隊在競爭激烈的A組力拚突圍。身為哥倫比亞棒球史上勝投王的昆塔納，儘管已屆36歲高齡，但競技狀態依舊維持高檔。他在剛剛結束的2025年賽季效力於密爾瓦基釀酒人，全季24場先發出賽，繳出11勝7敗、防禦率3.96的優質成績單。在131.1局的投球中送出89次三振，每局被上壘率(WHIP)僅1.291，證明自己仍是大聯盟層級的實戰型投手。昆塔納曾在2016年效力芝加哥白襪(White Sox)時期入選全明星賽，並在當年的賽揚獎票選中名列第10。如今他接下隊長重任，無疑是這支年輕球隊最倚重的精神領袖。回顧上屆經典賽，哥倫比亞在預賽C組僅獲1勝，最終因爆冷不敵英國而落入分組最後一名，慘遭降級。不過這支南美勁旅並未氣餒，在去年的經典賽資格賽中，哥倫比亞於B組展現強大統治力，以3連勝之姿強勢奪下分組第一，成功殺回會內賽。本屆哥倫比亞被分在強敵環伺的A組，同組對手包括波多黎各、古巴、加拿大以及巴拿馬，場場都是硬仗。哥倫比亞的最終30人名單預計將於2月5日正式公布。除了確定的隊長Quintana外，據傳另一位擁有兩屆大聯盟明星賽資歷的右投手德黑蘭(Julio Teheran)也有極高機率參賽。若這兩位經驗豐富的強投能順利合體，將大幅提升哥倫比亞的投手戰力，成為攪亂A組戰局的黑馬。