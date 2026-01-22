我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名泰國旅客與義大利籍家人共8人，在叻丕府丹嫩莎朵水上市場用餐時，遭收取高得離譜的餐費，包括一份煎蛋400泰銖、炒飯1,400泰銖，整餐費用超過6,000泰銖，事後引發網路輿論譁然。（示意圖／翻攝自The Fabryk）

社群平台近期頻頻出現「旅泰被當盤子」的抱怨貼文，從餐廳到交通行程，宰客指控層出不窮，也讓泰國觀光形象亮起紅燈。對此，泰國觀光與體育部正式出手，宣布全面強化稽查行動，要求各大觀光景點與業者立即改善不合理收費問題。根據《台泰時報》22日報導，泰國觀光與體育部指出，近期多起旅客投訴已影響國際旅客對泰國服務品質的信心，政府不能再坐視不理。相關單位已被要求全面檢視收費標準與服務流程，確保價格透明、公平合理。觀光與體育部常務次長娜特麗雅（Nutthariya Thaweewong）表示，部會已責成地方主管機關、商業單位、觀光警察及地方行政機構同步展開專案檢查。她強調，任何剝削旅客、破壞國家形象的行為，政府立場明確「零容忍」。這波行動的導火線，來自1月9日引發熱議的一起案例。一名泰國旅客與義大利籍家人共8人，在叻丕府丹嫩莎朵水上市場用餐時，遭收取高得離譜的餐費，包括一份煎蛋400泰銖、炒飯1,400泰銖，整餐費用超過6,000泰銖，事後引發網路輿論譁然。經調查，餐廳業者雖然承認價格的確是這麼高，但辯稱收取高價的原因是船夫佣金、租金與營運成本。對此，叻丕府商業辦公室已要求業者調整價格，並進一步審查其成本結構，確保不再出現明顯不合理的定價。除了餐飲問題，官方也發現交通與遊船行程存在「層層加價」的灰色手法，包括以低價接送吸引旅客，再轉送至配合加價的碼頭抽取差額。娜特麗雅強調，政府將持續嚴辦違規業者、全面提升旅遊服務標準，確保泰國不只好玩，也讓旅客玩得安心、付得合理。