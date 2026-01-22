我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東地區去年一度出現感冒藥大缺貨，背後竟暗藏「毒流」。警方追查發現，有心人士大量收購市售感冒藥，從中提煉製作合成安非他命所需的關鍵原料，形成完整製毒鏈。專案小組循線偵辦後，先後查獲實際負責製毒的成員與收購者，但幕後主導全局的金主疑似早已潛逃出境。警方指出，該製毒集團分工明確，有成員專責在屏東地區大量掃購感冒藥，另有人負責添購化學藥劑及相關器具，再將原料與設備交由2名製毒者處理。其中，42歲鄒姓男子負責自感冒藥中提煉第四級毒品麻黃鹼，再交由33歲方姓男子進行後續化學反應，製作成第二級毒品安非他命，企圖流入市面牟取暴利。警方進一步掌握，鄒男最初以屏東縣九如鄉住處作為提煉據點，後為規避查緝，轉移至里港鄉繼續製毒。專案小組研判集團轉換據點期間防備較為鬆散，時機成熟後，報請檢方指揮同步行動，一舉拘提2名製毒者及4名協助收購的成員，全數查緝到案。全案共查扣第四級毒品麻黃鹼純質淨重46.152公斤，以及第二級毒品安非他命純質淨重46.35公克，初估市值超過1200萬元。警方已將相關人員移送屏東地檢署偵辦，至於幕後金主行蹤，仍持續追查中。