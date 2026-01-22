我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國東部經濟走廊（EEC）近年成為外資熱點，尤其中國資本大舉進入北柳府、春武里府及羅勇府的工業園區，帶動土地與倉儲需求暴增。然而，最新分析指出，這波投資並非製造業真正外移，而是貨物流通與出口文件的「外溢」，引發當地民眾對中資長期效益的質疑。根據粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」整理的資料，中資企業雖積極掃貨土地、增加倉儲設施，但工廠數量未見顯著成長。Cushman & Wakefield統計顯示，泰國倉庫出租面積已達605萬平方公尺，空置率降至11.5%，但用電、用水申請與技術工人市場並未同步緊張，顯示製造產能尚未真正落地。實地走訪泰國工業園區發現，中資企業核心布局多集中在倉庫、保稅倉與出口流程，真正高附加值製造或技術工序幾乎未涉及。供應鏈專家指出，這種操作模式屬於「原產地套利」（Rules of Origin Arbitrage），貨物經泰國出口到美國或歐洲，企業不需聘用本地技術工人，也不需進行本地採購。背後原因則與中國國內政策密切相關。中國目前面臨外資流出、人民幣貶值與青年失業等壓力，對產能外移高度謹慎，採取資本、產能「雙鎖」政策，禁止海外併購與技術轉移，確保出口不間斷但製造業核心留在國內。因此，中資在泰國的行為更多是折衷策略：貨櫃與報關外溢，而非產能或技術外移。短期來看，泰國確實受惠於土地價格上揚、倉儲需求增加、港口吞吐量提升等經濟紅利，但長期影響有限。地方產業鏈未建立、技術轉移不足、人才培育停滯，無法帶動真正的製造業升級與經濟結構轉型。換言之，泰國可能成為出口物流中心，而非製造業重鎮。專家分析指出，這種現象凸顯地緣政治下的現實抉擇。中國製造業「外溢」的是貨物、報關單與產地證明，而非技術、就業與產線。泰國未來面臨選擇：是追求短期經濟紅利，還是真正建立自主製造與供應鏈能力？不同決策將直接影響國家定位與長期競爭力。