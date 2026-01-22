我是廣告 請繼續往下閱讀

美國揚言對八個歐洲國家加徵進口關稅，引發歐盟擬採取反制措施，美歐貿易戰疑慮升高。泰國高度關注此一局勢，專家提醒，若美歐市場出現貿易壁壘，將波及全球供應鏈及泰國出口，但同時也可能為泰國帶來外貿新機會。泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）指出，美歐貿易緊張將直接影響全球市場運作。他分析，若歐盟對美國出口受阻，歐洲商品可能轉向其他市場，包括亞洲市場，進而影響泰國對歐洲出口的競爭力。亞特進一步說明，泰國涉及歐盟供應鏈的商品如汽車零件、電器及橡膠製品可能首當其衝，而水果、稻米及海鮮等農產品亦可能因歐洲購買力下降而出口受限。他建議泰國應加速與歐盟洽談自由貿易協定，或透過東協機制取得貿易保障。不過，亞洲證券（ASPS）報告則指出，美歐貿易摩擦同時可能為泰國創造出口機會。若美國提高歐洲商品關稅，歐洲國家將轉向關稅較低的出口國，而泰國正好具備成本低、成長潛力佳的優勢，出口需求可能提升。報告指出，美歐市場約占泰國海外貿易總額20.5%，超越泰國最大貿易夥伴中國。若貿易轉向泰國商品，將增加出口量，也可能吸引更多外資投入泰國製造與物流產業。專家總結，雖然美歐貿易戰對全球供應鏈帶來不確定性，但泰國有機會藉此調整出口策略、拓展市場。如何在風險與機遇之間取得平衡，將成為泰國未來經濟政策與外貿布局的關鍵考驗。