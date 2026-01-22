我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《TVBS民調中心》20日公布的新北市長選戰民調，結果顯示，若藍白成功整合，推派台北市副市長李四川參選，其支持度達47%，明顯領先民進黨立委蘇巧慧的32%，差距高達15個百分點；不過，在20到29歲的族群中，是李四川處於劣勢的年齡層。對此，前立委郭正亮分析，只要藍白整合完成，李四川勢必會贏，因為「蘇巧慧真的不強」。郭正亮21日受邀上政論節目《綠也掀桌》，主持人李珮瑄提及該份民調，在20至29歲年輕族群裡，是李四川出現唯一落後的區段，蘇巧慧以41%支持度，領先李四川的34%；郭則直言，這並不足以改變整體戰局，一旦藍白整合成功，李四川支持度立刻會超越對手，蘇巧慧真的不強。郭正亮進一步說明，民進黨歷來在新北市長布局中，從未將蘇巧慧視為首選，從蔡英文執政時期，黨內討論的是前立委羅致政，後來因個人爭議出局；即便在「蘇系」內部，原本被點名的也是吳秉叡、張宏陸，而非蘇巧慧；進入賴清德時代，外界一度聚焦前秘書長林右昌，同樣沒人認為蘇巧慧會勝選。李珮瑄也提出疑問，若蘇巧慧此役失利，未來新北是否仍會由她續扛大旗？畢竟新北現階段還看不到顯著接班人；郭正亮回應稱，關鍵在於「蘇系」背後，仍有前行政院長蘇貞昌的政治影響力，使其他人選難以出頭，吳秉叡、張宏陸敢說他們要選嗎？郭正亮分析，以群眾動員、募款能力來看，吳秉叡與張宏陸其實都在蘇巧慧之上，且兩人背景更符合市長所需條件，吳秉叡有司法背景，張宏陸曾任板橋市長；他續指，蘇巧慧長期著力於文化、教育與社會福利領域，但市長職務更重視建設、經濟與治安等治理能力。上述民調由《TVBS民意調查中心》於1月6日至16日進行，訪問對象為20歲以上新北市民，共接觸1,216人，其中219人拒訪，成功完成997份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點。