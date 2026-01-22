我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動幣的使用範圍相較於青春動滋券更為多元，除了延續原有的「做運動」、「看比賽」兩大類別外，此次特別新增「添裝備」類別。（圖／運動部）

1月26日(週一)： 身分證末碼 0、1





身分證末碼 0、1 1月27日(週二)： 身分證末碼 2、3





身分證末碼 2、3 1月28日(週三)： 身分證末碼 4、5





身分證末碼 4、5 1月29日(週四)： 身分證末碼 6、7





身分證末碼 6、7 1月30日(週五)： 身分證末碼 8、9





身分證末碼 8、9 1月31日(週六)起： 全面開放所有民眾登記





▲青春動滋券與運動幣的差異性一次看懂。（圖／Gemini生成）

為了讓全民動起來，運動部今(22)日宣布重大政策變革！過去廣受好評的「青春動滋券」正式轉型升級為「運動幣」，適用對象從青年族群擴大至「16歲以上全民」。本次預計發放60萬份、每份面額500元的運動幣，並首度新增「添裝備」的抵用項目，民眾買球鞋、運動服也能省荷包。登記時間將於1月26日開跑，採身分證末碼分流登記，並於2月12日公開抽籤。運動部表示，為了解決職業賽事過於集中都會區的問題，並將運動風氣推廣至全年齡層，決定將原本侷限於青年的補助轉型。凡是民國99年1月1日(含)以前出生的國民(即年滿16歲)，均符合本次「運動幣」的登記資格。本次預計發放60萬份，每份價值500元。中籤民眾除了可延續過去「做運動」(如健身房、游泳池)與「看比賽」(如職棒、職籃門票)的全額抵用外，今年最大的亮點就是新增了「添裝備」類別。為了兼顧運動產業的均衡發展，運動部特別規劃了抵用比例。若民眾將運動幣用於購買運動鞋服、器材等「添裝備」項目，每人最高可抵用200元；至於「做運動」與「看比賽」則無限制，500元可全額抵用。這項新制旨在全面串連運動消費生態圈，讓民眾在運動的同時也能輕鬆升級裝備。想要領取這波小確幸的民眾請注意，登記期間為，至「動滋網」(500.gov.tw)進行登記。為了確保網站系統順暢，運動部規劃了首5日的分流機制：登記截止後，運動部將於進行公開直播抽籤，屆時將發送簡訊通知中籤幸運兒。運動部指出，青春動滋券自112年推行以來已累積逾193萬人領券，成效斐然。轉型後的「運動幣」不再只是補助金，更是引導國人建立運動習慣的政策工具，期盼透過更多元的誘因，讓運動自然而然融入民眾的日常生活。