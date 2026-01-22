我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌日前在立院外交及國防委員會，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，引起外界討論，綠委陳培瑜今（22）日與律師黃帝穎赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法、洩漏國防秘密罪。對此，綠委林楚茵還原當天現場，直批黃國昌的狡辯和不把國安當一回事的態度，令人憤怒，因此她支持黨團提告，希望檢調儘速查明真相。林楚茵表示，身為當天出席機密會議的外交國防委員會委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張；她還原現場說，機密會議進行到國民黨牛煦庭委員質詢，才開始約一分鐘，國防部官員突然大喊「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料！」會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重，會議主席王定宇當下立刻裁示，「快去追回來」。林楚茵提到，「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪，更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」。林楚茵批評，黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」，但機密在解密前，本就不能洩露，「黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種不把國家安全當一回事的態度，令人憤怒」。林楚茵強調，國防安全絕不允許以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「抹黑」之名轉移焦點，她支持陳培瑜代表民進黨團提告，請檢調儘速查明真相。