我是廣告 請繼續往下閱讀

杜拜巧克力Q餅價格多少？

杜拜巧克力Q餅如何製作？

許多店家跟上販售 紅十字會甜點也換成它

杜拜巧克力Q餅帶來的問題

近來在韓國社群與YouTube、短影音平台上，有一款甜點的名字爆紅，「杜拜巧克力Q餅」已成為最熱的甜點，這股熱潮源自於去年杜拜巧克力的熱潮，再加上由K-pop明星帶動，女團IVE成員張員瑛曾在Instagram上曬出嘴唇沾滿可可粉的自拍照點燃，如今這股搶購熱，也讓市場上假貨橫行。根據BBC報導，這款奢華的巧克力激發了韓國最新的甜食熱潮。這種「杜拜巧克力Q餅」如火如荼熱賣，甚至連平時不提供烘焙點心的餐廳，也試圖在這個市場中分一杯羹。目前售價落在 5,000 韓圓（約 3 美元）到 10,000 韓圓（6美元 ）之間，但由於需求旺盛，預計價格還會持續攀升。法新社提到，若要製作這種餅乾，咖啡店會融化棉花糖，與巧克力混合製成Q彈的外層，然後填入開心果奶油醬和酥皮絲，最後在頂部撒上可可粉。BBC指出，儘管名為餅乾，但口感更接近年糕。除了甜點店和麵包店，其從壽司店到冷麵店等其他店家，甚至也開始提供這款甜點。韓國連鎖便利商店品牌 CU 於去年10月推出了「杜拜巧克力Q餅」，並在過去幾個月內售出了約 180 萬份。CU公司告訴韓媒韓聯社，工廠的產能已趕不上需求，如此巨大的需求推高了開心果的價格，大型連鎖超市今年已將價格調漲了 20%。長期因為捐血者短缺而苦惱的韓國紅十字會，近期也開始提供杜拜巧克力Q餅取代以往提供的含糖點心，結果造成捐血熱潮，一些捐血中心的人潮達到了平常的兩倍。杜拜巧克力Q餅熱賣，也引發專家警告，韓國高麗大學九老醫院表示，這種甜點會擾亂身體的新陳代謝平衡，威脅身體健康，不單只有體重增加。與此同時，市面上也出現了仿冒品，導致部分消費者在網路上批評。《朝鮮日報》提到一位民眾自述被詐欺的過程，「我花了 11,000 韓圓買了兩個，但裡面根本沒有庫納法酥皮，外皮也不是棉花糖，真讓人心寒。」