全聯馬年福袋搶先開箱！馬年福袋2月17日大年初一上午9時在全聯、大全聯門市開賣，分為福袋、福箱總共3款，《NOWNEWS今日新聞》整理全聯馬年福袋完整開箱、價格、內容物一次看。全聯表示，為了提高福袋中獎機率，主打福袋稀缺性，換算下來每間店僅約55個福袋，最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為PORSCHE Macan EV 白（市價約367萬元），以及Mercedes-Benz GLA 180 摘星版黑（市價約190萬元）。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，「消費者最在意的應該是中獎率，」希望消費者在新春買福袋時，都能討個好彩頭。在商品設計上，全聯這次也擺脫以往和IP聯名模式，改和美國戶外潮牌POLER合作，主打福袋實用性做出市場區隔。今年共有福袋、福箱兩種型式，3款價格、內容一次看。2月17日大年初一上午9時全聯、大全聯實體門市開賣◾保溫保冷袋◾手提保溫保冷杯◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）◾海尼根0.0零酒精、◾每朝 EX 黑咖啡、◾烹鮮鮮調味料◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）❗抽獎序號1組，商品整體市價2976元，福袋價600元，約2.1折。◾多用擴充袋，可擴充、可插放行李箱桿◾手提保溫保冷杯◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）◾海尼根0.0零酒精、◾每朝 EX 黑咖啡、◾烹鮮鮮調味料◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）❗抽獎序號1組，商品整體市價3376元，福袋價600元，約1.8折。◾4吋摺疊手推車◾2個隨身手包摺疊椅◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）❗抽獎序號2組，商品整體市價5630元，福袋價900元，約1.6折。為讓消費者在大年初一迎來好運氣，全聯特別加碼製作新春到店好禮，，以福利熊與大全熊為設計，搭配象徵吉祥好運的紅包造型與10元發財金，全聯每店限量100份、大全聯每店限量200份，送完為止。◾PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）◾Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）◾POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）◾POLER富士山風格托特包復刻版：1名（市價約2980元）◾POLER多功能收納折疊椅日本限定：1名（市價約1980元）◾POLER新版輕便袋收納包日本限定：1名（市價約1180元）◾全電商全站購物金8888元：3名（市價8888元）◾全電商全站購物金888元：8名（市價888元）◾全電商全站購物金168元：168名（市價168元）◾World Gym運動大禮包：35名（市價約1萬2480元）◾Hang Teng品牌大禮包：35名（市價約3560元）◾寶島眼鏡SUPER IDOL太陽眼鏡：35名（市價約3450元）◾牛角雙人套餐兌換券：35名（市價約3188元）◾SnowFactory雪坊優格益生菌大禮包：35名（市價約3065元）◾必勝客小比薩兌換券五張：49名（市價約2050元）◾肯德基100元實實禮遇券5張：14名（市價約500元）◾CHARGESPOT 50元借電券10張：200名（市價約500元）◾全聯5000福利點：77名（市價約500元）