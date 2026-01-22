全聯馬年福袋搶先開箱！全聯每年在大年初一開賣的春節福袋，2026「 馬年福袋」今（22）日正式亮相，頭獎抽保時捷、賓士共2台豪車，今年主打通路最高中獎率，全聯表示，大幅縮減福袋發行量，提高中獎率為去年1.6倍，中獎機率最高比超商福袋多7倍。馬年福袋2月17日大年初一上午9時在全聯、大全聯門市開賣，分為福袋、福箱總共3款，《NOWNEWS今日新聞》整理全聯馬年福袋完整開箱、價格、內容物一次看。
全聯馬年福袋降低發行量、提高頭獎中獎率！
全聯表示，為了提高福袋中獎機率，主打福袋稀缺性，今年大幅降低福袋發行數量，提高頭獎中獎機率。福袋、福箱限量販售7萬個、抽獎序號共8萬組，換算下來每間店僅約55個福袋，最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為PORSCHE Macan EV 白（市價約367萬元），以及Mercedes-Benz GLA 180 摘星版黑（市價約190萬元）。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，「消費者最在意的應該是中獎率，所以我們今年大幅減少發行福袋序號，總共8萬組、是去年的23%，中獎率提高到去年的1.6倍，跟其他便利商店比起來，多了3倍、4倍，有的是多了7倍。」希望消費者在新春買福袋時，都能討個好彩頭。
全聯馬年福袋聯名戶外潮牌POLER，3款福袋、福箱一覽
在商品設計上，全聯這次也擺脫以往和IP聯名模式，改和美國戶外潮牌POLER合作，主打福袋實用性做出市場區隔。今年共有福袋、福箱兩種型式，3款價格、內容一次看。
🔎POLER福袋、福箱販售資訊
2月17日大年初一上午9時
全聯、大全聯實體門市開賣
🟡600元福袋：POLER經典保溫保冷袋組，限量3萬份
◾保溫保冷袋
◾手提保溫保冷杯
◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾
◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）
◾海尼根0.0零酒精、
◾每朝 EX 黑咖啡、
◾烹鮮鮮調味料
◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾
◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
❗抽獎序號1組，商品整體市價2976元，福袋價600元，約2.1折。
🟡600元福袋：POLER休閒多用擴充袋組，限量3萬份
◾多用擴充袋，可擴充、可插放行李箱桿
◾手提保溫保冷杯
◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾
◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）
◾海尼根0.0零酒精、
◾每朝 EX 黑咖啡、
◾烹鮮鮮調味料
◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾
◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
❗抽獎序號1組，商品整體市價3376元，福袋價600元，約1.8折。
🟡900元福箱：POLER 4吋摺疊推車組，限量1萬組
◾4吋摺疊手推車
◾2個隨身手包摺疊椅
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
❗抽獎序號2組，商品整體市價5630元，福袋價900元，約1.6折。
初一到店討吉利！全聯、大全聯送「十全十美發財金」
為讓消費者在大年初一迎來好運氣，全聯特別加碼製作新春到店好禮，大年初一（2月17日）當天在全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，就送限量「十全十美發財金」1份，以福利熊與大全熊為設計，搭配象徵吉祥好運的紅包造型與10元發財金，全聯每店限量100份、大全聯每店限量200份，送完為止。
🟡2026年全聯、大全聯馬年福袋獎項一次看：
◾PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）
◾Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）
◾POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）
◾POLER富士山風格托特包復刻版：1名（市價約2980元）
◾POLER多功能收納折疊椅日本限定：1名（市價約1980元）
◾POLER新版輕便袋收納包日本限定：1名（市價約1180元）
◾全電商全站購物金8888元：3名（市價8888元）
◾全電商全站購物金888元：8名（市價888元）
◾全電商全站購物金168元：168名（市價168元）
◾World Gym運動大禮包：35名（市價約1萬2480元）
◾Hang Teng品牌大禮包：35名（市價約3560元）
◾寶島眼鏡SUPER IDOL太陽眼鏡：35名（市價約3450元）
◾牛角雙人套餐兌換券：35名（市價約3188元）
◾SnowFactory雪坊優格益生菌大禮包：35名（市價約3065元）
◾必勝客小比薩兌換券五張：49名（市價約2050元）
◾肯德基100元實實禮遇券5張：14名（市價約500元）
◾CHARGESPOT 50元借電券10張：200名（市價約500元）
◾全聯5000福利點：77名（市價約500元）
