▲新光三越去年開出全台第16間店舖「台南小北門店」，開幕短短3個月即創下10億元營收。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越2025年全台營收830億元，年減13％，主要受到「店王」台中新光三越因氣爆事故停業長達226天影響，全台百貨店王排名也因此出現洗牌，由台北101商場以240億元營收，成功擠下台中新光三越。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今（22）日表示，2025年對新光三越而言是「非常不容易的一年」，展望2026年，希望以「穩健志遠」為目標，新光三越也持續接受新挑戰，今年目標拚千億營收。吳昕陽指出，台中新光三越歷經226天停業後順利復業，逐步回到日常營運軌道，過程相當不容易。即便面臨衝擊，新光三越去年仍開出全台第16間店舖「台南小北門店」，開幕短短3個月即創下10億元營收、吸引超過250萬人次到訪。此外，新光三越也於A9館打造全台首座「男性潮流選物」概念空間 SKM MEN’S，並推出全新金卡會員服務。展望2026年，吳昕陽表示，新光三越將以「穩健志遠」為核心目標，持續接受新挑戰，隨著台中店復業後逐漸恢復過去水準，2026目標營收破億元，並且也憑藉著穩定基礎升級以下四項。實體通路體驗升級：新光三越不會放棄任何拓點機會，但2026年暫無新展店計畫，將專注優化既有店鋪空間與服務內容，並持續升級金卡會員服務，提供更有溫度的購物體驗。數位體驗導入AI：為了客人更多連結，透過AI導入APP以及官網，讓消費者更好接觸最新資訊。生態圈整合：新光三越目前突破450萬人會員數，未來會持續整合SKM Point、SKM Media、SKM PAY，打造全方位消費生態圈。永續與公共安全強化：發揮企業力量發展永續外，也會持續完善食品安全、公共安全、工程安全，讓消費者進到百貨，有良好又安全的環境。針對公共、施工安全，吳昕陽也強調