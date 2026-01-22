我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駕駛小客車的吳男未注意車前狀況，直接撞擊小貨車、楊男後再衝撞拖吊車。（圖／翻攝畫面）

國道1號南下向12.7公里汐止系統路段今（22日）上午10時58分發生一起驚悚車禍，一名53歲的吳姓男子駕駛小客車，未注意前方因故障停在外線車道的小貨車以及駕駛楊姓男子，直接高速衝撞後再撞擊一旁的拖吊車，造成小客車車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名63歲的楊姓男子當時駕駛小貨車途中，因車輛故障將其停放於外線車道並下車查看。怎料，53歲的吳姓男子行經該處時，疑似未注意車前狀況，竟直接猛撞小貨車後並擦撞到楊男，小客車再失控再撞擊現場的拖吊車，而後逆向停於中線車道。警方獲報到場後，發現楊男受有手不及嘴巴擦挫傷，送三軍總醫院檢查後無大礙。另駕駛人酒測值均為0，現場於11時47分工務段清理完畢，全線恢復通車。對此，國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能或撥打110報案。