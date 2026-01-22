我是廣告 請繼續往下閱讀

加薩戰後重建尚未啟動，國際政治的新布局卻已先行展開。美國總統川普宣布成立「和平理事會」，原本鎖定加薩停火後的治理與重建，卻迅速被視為一個可能外溢影響力的國際新平台。就在東南亞多國仍在評估之際，越南共產黨總書記蘇林僅用兩天便回信答應加入，成為創始成員，也讓越南搶下東協首個公開表態的角色。根據外媒報導，「和平理事會」（Board of Peace）最初以加薩停火後的治理監督為主軸，主打重建與人道援助，並在聯合國安理會去年11月通過由美國起草的支持決議後，取得一定程度的國際合法性與授權。不過，章程內容被攤在陽光下後，質疑聲浪也跟著升溫，有人認為川普（Donald Trump）可能藉理事會把觸角伸向加薩以外的衝突，甚至另起爐灶，與他長期批評「效率低下」的聯合國分庭抗禮。受邀名單除了美國西方盟友外，也涵蓋俄羅斯、白俄羅斯、中國等非傳統西方陣營國家。東南亞方面，新加坡、泰國、印尼、越南等國都收到邀請。在新加坡、泰國仍採審慎評估的氛圍下，越南卻搶先表態。蘇林（Tô Lâm）本週忙於領導越共第14屆全國代表大會，仍以信件回覆川普邀約，強調越南一貫支持國際社會以和平方式解決衝突與爭端。越方並把加入理事會定位為安理會決議採納的加薩和平計畫「必要步驟」，稱該決議歡迎會員國參與，以推動和平建設、人道援助與加薩走廊重建。越南在回信中表示，願作為創始成員，與美國及國際社會共同為中東和平進程的長期、全面解決方案作出貢獻，包括建立一個與以色列和平共處的巴勒斯坦國。蘇林也藉這封回信把話題拉回越美雙邊，提議「以實質有效的方式」進一步發展全面戰略夥伴關係，並稱盼共同積極貢獻地區與世界的和平、合作與發展。這種把「參與加薩」與「深化對美合作」綁在一起的語氣，讓越南的快速點頭更像是一張投向華府的外交訊號。新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員陳凱文（Kevin Chen）指出，理事會可能成為一個「更具排他性」的多邊平台，甚至被形容為某種版本的「安理會替身」，由川普擔任主席的架構下，他的影響力與否決權恐幾乎不受挑戰。也有人提醒，理事會的運作細節仍不明朗，成員能換到什麼立即利益並不清楚，但各國之所以願意加入，往往仍是出於互惠期待，只是回報會以哪種形式出現，還有待時間驗證。越南在加薩衝突中支持巴勒斯坦建國，卻同時與以色列維持緊密經貿與安全關係，越以自由貿易協定近日才獲國會批准。這種兩邊都交好的平衡，正是越南長期奉行的不選邊外交。此刻加入由美國主導、又有安理會決議背書的新機制，既能提升越南在國際舞台的能見度，也可能為其對美互動累積籌碼。同時，越南為何會被川普特別積極邀請，也被拿來連結商業因素。有學者分析，川普集團去年5月啟動在越南興安省投資15億美元（約新台幣4718億元）興建豪華高爾夫度假村的計畫，可能讓美國更希望「拉住越南」，期待其提供資金、物資或勞力等形式的貢獻。當理事會被視為新舞台、又被質疑可能外溢到其他衝突時，越南究竟是在押注全球治理角色，還是在為對美互動先卡位，將成為後續觀察重點。