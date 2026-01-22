韓國知名男團SUPER JUNIOR將於明（23）日一連三天在高雄巨蛋開演場會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in KAOHSIUN」，成員們於今（22）日抵高雄小港機場，現場擠滿粉絲接機。而這幾天SUPER JUNIOR入住的飯店也曝光，並非是韓國各大咖藝人常住的高雄洲際酒店，而是高雄萬豪酒店，他們可能入住每晚定價4萬6000元的「行政萬豪套房」房型。
之前朴寶劍、BLACKPINK、TWICE等韓國巨星來到高雄，都選擇入住高雄洲際酒店，酒店內除了有一晚定價25萬元的總統套房、雙臥室套房，還有可清楚看得到高雄灣景的港灣海景套房。而去（2025）年12月高雄舉辦韓國年度盛事「亞洲明星盛典」（AAA），大咖成員眾多，各個巨星團分住到高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店與日航酒店。而有「水彈女王」稱號的權恩妃則是在高雄跨年當晚，入住高雄承億酒店。
另外，去年11月時，SUPER JUNIOR也在台北大巨蛋開唱，當時入住的飯店則是台北文華東方酒店；根據可靠消息，此次SUPER JUNIOR來到高雄開演唱會，將會入住高雄萬豪酒店。據傳高雄萬豪酒店一樓甚至更有投射燈影像，歡迎SUPER JUNIOR來到高雄。
高雄萬豪酒店除了總統套房之外，再下一階房型是「行政萬豪套房」，極有可能就是這次SUPER JUNIOR會下塌的房型，定價每晚4萬元，10%服務費與5%營業稅還需另加，等於46000元。
高雄萬豪酒店的「行政萬豪套房」客房空間佔28坪 （92平方公尺），是21樓以上的高樓層套房，配置獨立臥室與寬敞客廳，還有寬闊臨落地窗、和室空間，大理石浴室，配備包含獨立浴缸、英國this works盥洗用品等。
而粉絲們想跟男團住同一家飯店一晚要多少錢？《NOWNEWS今日新聞》實際上高雄萬豪酒店訂房平台查詢房價，1月23日入住雙人房只要7600元。
資訊來源：高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店
