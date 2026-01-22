我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張雁名發文揭露自己被霸凌過往。（圖／張雁名Enson 臉書）

男星張雁名近日因看到網路上流傳的校園霸凌影片，罕見在社群平台揭開自己塵封多年的傷痛記憶，透露自己在高中時曾經受到校園霸凌，當時被抽屜丟廚餘、桌子塗滿膠水等行為留下許多陰影，沒想到更讓他生氣的是，成名後當年的主謀居然厚臉皮私訊自己，希望可以幫忙介紹演藝工作，讓他氣炸怒批無恥。張雁名回憶，高中聯考前的衝刺階段，本該是最專心讀書的時期，卻成了他人生中最黑暗的一段日子，他透露自己遭同學霸凌長達一個多月，不僅桌子被塗滿膠水，抽屜還被塞進吃剩、發臭的廚餘，連課本與講義都被撕爛，幾乎每天進教室都要面對羞辱與惡意。長期的精神折磨讓張雁名陷入極度自卑與無助，甚至開始懷疑自己是否真的是「不被喜歡的人」，但為了不讓父母擔心只好選擇隱忍，將所有委屈默默吞下，這段經歷也在他心中留下難以抹去的陰影。不過真正讓張雁名至今仍感到震驚與憤怒的，是霸凌事件的「後續發展」，他表示當年帶頭霸凌他的主謀，在自己進入演藝圈、被大眾認識後，竟若無其事地私訊他，請求「帶路進演藝圈」，讓張雁名直言對方「厚顏無恥」，甚至形容這樣的行為「病態」，完全無法接受。對於現在已結婚、生子升格為人父的張雁名而言，過往經歷讓他對孩子的成長格外憂心，深怕類似的悲劇再度發生在下一代身上，他藉由自身故事呼籲校方，面對校園霸凌必須更積極介入與處理，因為霸凌造成的傷害，從來不只停留在身體層面，對心理造成的創傷，往往會影響一輩子。