基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨（21日）深夜發生奪命火警，造成1女住戶、1消防員身亡！其中，仁愛分隊小隊長詹能傑，為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場救人，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，自己與義消盧彥宏交替共用一個共生面罩，回憶起當時情況，義消盧彥宏表示，面對氧氣數值即將歸0的生死關頭，他憑藉最後一絲力氣爬出火場請求支援，沒想到小隊長最終仍因吸入過量濃煙缺氧殉職，讓同仁們深陷巨大悲痛。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間。起火戶的一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入，消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心。據悉，小隊長詹能傑與義消盧彥宏冒險三度挺進火場，發現受困的羅姓女子仍有呼吸後，但共生面罩已用完，詹能傑毅然脫下自己的面罩供其使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩，造成氧氣數值在短時間內急遽下降。盧彥宏回憶當時情況極度危急，在氧氣數值即將歸0的生死關頭，他憑藉最後一絲力氣爬出火場，癱在地上大口喘氣並聲嘶力竭地呼喊「共生、共生」，焦急地提醒同袍詹能傑仍受困其中，而詹能傑隨後則因缺氧並吸入大量一氧化碳昏迷，隨後與弟兄們失聯。隊員們凌晨2時許進入火場內發現詹能傑，緊急將其救出並抬上擔架送醫，過程中使用自動心肺復甦機。不過，詹能傑當時已經失去生命跡象，同仁眼見狀況危急，對其不斷大喊：「詹能傑你給我起來喔！」但最終仍傳來殉職的消息。至於詹能傑捨命搶救的羅女，送醫搶救後仍宣告不治，這場惡火最終帶走了2條寶貴生命。