隨著柬埔寨政府近月高調宣示要「根除」網路詐騙產業，短短5天內就有超過1400名印尼公民脫離詐騙集團、湧向駐金邊大使館求助，不只讓詐騙園區內部鬆動的現實浮上檯面，也凸顯東南亞跨境詐騙長年累積的人口流動與治理破口，正一次集中爆發。印尼政府指出，1月16日至20日期間，共有1440名印尼公民離開柬埔寨各地由網路詐騙集團經營的園區，前往印尼駐金邊大使館尋求協助，其中19日出現人數高峰，單日就有520人到館。大使館坦言，這批人面臨的最大難題並非單純返國交通，而是多數人早已沒有護照，也缺乏合法入境或居留許可，屬於非法滯留狀態，必須先補辦旅行證件，並與柬埔寨當局協調免除逾期罰款，才能啟動返國程序。這波撤離潮，與柬埔寨近來加大執法力道高度相關。金邊政府自今年1月起再度對外承諾，將全面清查線上詐騙活動，並對涉及人口販運、強迫勞動的園區展開行動。聯合國過去多次警告，僅在柬埔寨境內，就可能有至少10萬人被捲入詐騙產業鏈，其中不少外籍人士原本以高薪工作為誘因入境，實際卻被迫從事假戀愛、投資詐騙或虛擬貨幣詐術，甚至遭限制行動自由。印尼駐金邊大使館也透露，類似案件並非首次爆量。光是去年，使館處理的領事協助案件就超過5000件，其中超過8成涉及「承認曾參與網路詐騙集團」的印尼公民，顯示詐騙園區早已形成穩定的跨國人力來源。使館因此再度呼籲，凡已脫離詐騙組織的印尼公民，務必主動向官方報到，以免在非法滯留狀態下，反而成為下一波執法行動的對象。這次大規模「走出園區」的人潮，固然反映柬埔寨政府執法帶來的短期震盪，但真正的考驗還在後頭。如何追查詐騙金流、瓦解背後的跨國犯罪網絡，以及各國能否妥善接住返國者、避免他們再度被吸納進地下產業，將決定這波掃蕩究竟只是暫時清場，還是能真正撼動盤踞多年的詐騙經濟。