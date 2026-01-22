我是廣告 請繼續往下閱讀

派吳思瑤、王世堅參戰北市長？陳淞山：看不起選民

點名卓榮泰、鄭麗君！陳淞山：政治王牌

2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君都是外界猜測的熱門人選；對此，前總統陳水扁辦公室主任陳淞山今（22）日表示，綠委吳思瑤、王世堅雖是稱職國會議員，但要他們參選，本身就是一種「看不起」台北市民的差強人意政治選擇，可謂是難登大雅之堂之舉；行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君才是「政治王牌」。陳淞山在《美麗島電子報》中表示，以目前已確定的這些縣市長提名或可能的參選人而言，不論是新北市蘇巧慧、桃園市何志偉或王義川、基隆童子瑋、宜蘭林國漳、新竹縣鄭朝方等人，都不具有可以刮起北台灣選戰連動效應的「領頭羊」戰力與角色。陳淞山強調，北市絕不能因為打不贏蔣萬安就自動棄守，甚至找一個僅能夠在台北市偏安，且拉抬自己個人政治行情的二流戰將來應戰而已。陳淞山分析，吳怡農僅是可培養的未來立委戰將，吳思瑤、王世堅也是稱職的國會議員，但都還難以具備首都市長政治格局與領導能力的領袖級人物，要他們參選，本身就是一種「看不起」台北市民的差強人意政治選擇，可謂是難登大雅之堂之舉。陳淞山指出，卓榮泰或許政績平平、表現並不突出，但倘若能夠以辭去閣揆參選台北市長的姿態，來打這場艱困的政治戰役，以其這一年多來的驚濤駭浪政治歷練及高度視野，「難道不能刮起北台灣的政治旋風與氣勢？更何況再加上總統賴清德的強力信任當靠山，這場台北市長選戰難道不會精彩可期，具有高度可看性？」陳淞山也提到鄭麗君，表示鄭在對美關稅一戰成名，以她現在的政治聲勢與行情，接任行政院長也會是個相當不錯的政治選擇，尤其以她的沉著冷靜的談判風格及相當理性的論述能力與口才，如前總統蔡英文般的政治風格，在台北市打市長選戰相當符合台北市民的口味，甚至可培養成未來的正副總統級別的潛在人選，也可以藉由參選北市發揮「領頭羊」的角色。陳淞山認為，倘若民進黨能夠不計輸贏，把最適合參選的卓榮泰、鄭麗君推舉上場，以置之死地而後生的心態來正面迎戰年底的地方選舉，能正面期待或許會有「柳暗花明又一村」的政治效果。陳淞山強調，卓榮泰、鄭麗君此時不用，又更待何時？他們現在就是民進黨檯面上最不可多得的台北市長參選人才，是民進黨的「公共財」與「政治王牌」。