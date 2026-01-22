我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政壇在彈劾「一年規則」即將解禁前夕再掀波瀾，副總統莎拉遭前參議員特立尼斯聯手公民團體遞狀控告，指控她涉掠奪公款與貪污等重罪，不僅讓沉寂多時的機密經費爭議再度浮上檯面，也被視為替新一波彈劾行動提前鋪路，讓2028年總統大選的政治角力提前開打。特立尼斯（Antonio Trillanes IV）在社群平台指出，他與公民團體「沉默多數」（Antonio Trillanes IV）已向監察專員辦公室提出正式控告，要求追究莎拉（Sara Duterte）在歷任副總統、教育部長，以及更早擔任納卯市長期間的多項疑似瀆職行為。訴狀核心直指，莎拉涉嫌不當動用約33.5億披索（約新台幣19.1億元）的機密經費，資金流向與使用目的未清，已構成掠奪公款與重大貪腐嫌疑。相關指控並不只侷限於機密費，還延伸至教育部期間的電腦設備採購與校舍興建工程疑雲，外界質疑標案程序與價格合理性；訴狀同時提及她過去被指與毒品相關勢力往來的爭議，以及曾公開對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出具威脅意味的言論，認為這些行為已嚴重背離公職人員應有的分際。這起案件之所以被視為政治關鍵節點，與莎拉先前未竟的彈劾程序密不可分。前年，多個民間團體曾以貪污與背叛公眾信任為由，接連向眾議院遞交彈劾訴狀，眾議院去年2月一度表決通過，但相關程序隨後在參議院卡關。最高法院於去年7月援引憲法所定的「一年規則」，裁定彈劾程序違憲，等同替案件按下暫停鍵。「一年規則」指任何人或團體不得在一年內，對同一名官員發動超過一次的彈劾程序。隨著期限即將在今年2月屆滿，政壇普遍預期，彈劾議題勢必重返國會議程。有評論分析，這次先行透過司法體系提出的貪污與掠奪公款控告，正好可作為日後重新啟動彈劾時的重要依據與政治素材。根據民調機構亞洲脈動（Pulse Asia）去年12月公布的調查顯示，56％民眾滿意莎拉的施政表現，明顯高於總統小馬可仕；另一家民調機構社會氣象站同期調查也顯示，莎拉的淨信任值為正數，而總統則落入負值。分析指出，這代表即使爭議不斷，薩拉仍握有相當政治本錢，也使針對她的司法與彈劾行動，更容易被解讀為權力競逐的一環。截至目前，莎拉本人及其陣營尚未對最新控告作出正式回應。但在彈劾禁令倒數、司法調查與國會攻防逐步交織的背景下，作為牽動政局與選戰布局的關鍵引信，這起案件的影響力已遠超單純法律爭議，正加速催化菲律賓民意的再分化。