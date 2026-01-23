我是廣告 請繼續往下閱讀

---以下有雷，請斟酌觀看---

▲陳意涵的母女戲非常感人。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

電影《陽光女子合唱團》去年底上映後，近來在社群平台發酵，許多看完的觀眾都分享心得，直呼根本無法完妝出來，一定會哭得很慘，還有人說「太爛別看」因為電影2個半小時，有2小時都在哭，這讓還沒看的人產生好奇心，默默地就掏錢進戲院。而如今電影票房已經破億，只能說行銷手法太成功。《陽光女子合唱團》改編自2010年韓國電影《美麗的聲音》，劇情講述陳意涵因殺了家暴老公，入獄後在監獄中生下女兒芸熙，法律規定可以在獄中養孩子到3歲，但因為芸熙被診斷出先天性白內障，出去接受手術治療對她來說才是最好的，於是陳意涵決定提早送女兒出去。因為芸熙看了合唱團演出後很喜歡，陳意涵決定在聯歡晚會上組成合唱團，給芸熙一個美麗的回憶，在這過程中，揭露了這些女囚的故事，陳意涵送走女兒，在不捨的哭喊中拉扯，翁倩玉本想帶著弱智的兒子和老公一起死，被留下的女兒對她滿是不諒解，後來又得了肝癌末期，在獄中病死。新人何曼希飾演的劉宥芯，為了照顧中風的爸爸借高利貸，後來被債主強姦，對其痛下殺手，父親過世後，她已經沒有家人，沒想到唯一一次會客，是自己的親生媽媽，一開口就跟她要房子，讓何曼希痛哭失聲。每一個人都不容易，每一個人都有故事，這部片的成本或許不高，畢竟女演員都穿著囚服，也不用畫什麼妝，場景也都在監獄裡，但每一個進戲院的人，都一定會哭到破破爛爛走出來，而且出來之後，還會在社群分享「哭爆心得」，讓原本對這部電影可能沒興趣的人，也產生好奇心，電影票才360元，不掏錢進去都對不起自己啊！