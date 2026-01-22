我是廣告 請繼續往下閱讀

曾有「第一代少年股神」之稱的華允資產管理公司負責人蕭漢森，涉嫌找姊弟等5名親友當人頭，炒作大眾控、圓剛科技等7檔上市股票，遭台北地檢署偵辦違反證交法，今日指揮調查局台北市調查處搜索約談蕭漢森等6名被告及華允公司等9個地點，預計晚間移送至北檢複訊。本案主嫌蕭漢森身兼恩又博投資股份有限公司、華允資產管理公司的負責人，他並非尋常股市大戶，《今周刊》以「第一代少年股神」形容蕭漢森，並報導他的母親創立台灣第一家證券投顧公司，教他和弟弟蕭漢彬如何投資，兩兄弟十幾歲就看盤，退伍後進投顧公司深耕專業，並在1998年開設華碩證券，2001年全球股市大跌、金主幾乎全倒的慘況下，蕭氏兄弟仍持續活躍，在專業證券商中保持第一名。2023年8月，市場傳出一名神秘大戶2天砸22億元取得力致1.4499萬張持股，媒體人蔡玉真爆料這名掃貨大戶就是蕭漢森。檢調掌握，蕭漢森2021年找弟弟蕭漢彬、姐姐以及其他3名親友當人頭，鎖定7家上市公司燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）的股票拉抬股價，不法獲利約3、4千萬元，北檢指揮台北市調處兵分9路搜索恩又博公司、華允公司等地點，並約談蕭漢森、蕭漢彬等6人，除了1名人頭在市調處初訊後即請回，其餘5名被告陸續於晚間移送檢方複訊，全案涉及違法操縱股價。