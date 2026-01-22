我是廣告 請繼續往下閱讀

新的一年甜甜喝，從CoCo開始！CoCo都可與三麗鷗超級甜心-美樂蒂（My Melody）與老鼠弗蘭多（Flat）攜手，推出超夢幻聯名，真的粉會！粉粉嫩嫩的草莓系視覺，搭配酸甜「莓好雙果系列」飲品，還有一系列限量週邊可愛爆擊，從美樂蒂立體冷水杯、粉Q保溫袋、泡泡貼紙、聯名紙杯瞬間讓周圍充滿粉紅泡泡，可愛氛圍拉滿分，不只自己想蒐藏，也讓人想買來送給身邊萌系親友們!快筆記起來，此次聯名活動自2026年1月26日起於全台CoCo都可門市同步展開，各項商品與贈品皆為數量有限，售完、贈完為止(請以各門市供應為準)，邀請粉絲準時到門市，與美樂蒂共譜一段莓好旋律。你知道美樂蒂喜愛的水果是什麼嗎?是冬天清新甜美的草莓!為了讓冬天冷空氣多點溫馨甜蜜，這次聯名以草莓與蔓越莓雙果為主角，打造酸甜又清爽的夢幻飲品組合：「莓好雙果茶」酸甜清爽、莓果味十足，午後來一杯超療癒。「莓好雙果牛乳」則以莓果搭配牛乳，莓香柔順且無咖啡因，小朋友大朋友都能喝，甜美幸福感爆棚！全系列莓果採用HPP冷高壓滅菌技術保留營養與果香，讓你喝得安心也喝得開心！全台可愛朋友們請注意!CoCo都可X美樂蒂聯名週邊限時限量販售，沒來得及手刀收藏真的會傷心!活動期間任一大杯飲品皆以美樂蒂聯名紙杯裝，數量有限使用完為止，新的一年就讓甜甜美樂蒂療癒你喝飲料的心情旋律！(紙杯共計2款，隨機裝杯恕不挑款)除聯名紙杯外，品牌同步推出多款限定周邊。消費者於門市臨櫃消費任一杯飲品即可加$399購得Tritan耐熱材質、安全無毒的冷水杯，隨杯附美樂蒂立體吊飾與粉Q掛繩，超可愛又實用，喝什麼都開心，手搖控女孩必收！週邊數量稀有，限臨櫃消費可加購。此外，門市臨櫃消費飲品滿$100即可獲得乙張貼紙，活動可累贈，限臨櫃消費可享此活動贈品，數量有限送完為止。另推出美樂蒂粉Q保溫袋：臨櫃、線上平台皆可加$19購得保溫袋一只（兩種尺寸可選：2杯袋/4杯袋），粉粉嫩嫩帶出門敲可愛，環保又實用。這次的CoCo不只好喝，更好拍！快拿起美樂蒂聯名杯裝上莓好雙果茶拍照，讓莓好旋律陪你展開粉嫩的新篇章！