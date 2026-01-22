我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有利？前立委郭正亮分析陳亭妃實力，認為若真出現「分進合擊」的局面，謝龍介如何重新整合分散的選票，將成為左右勝負的重要關鍵。郭正亮21日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，陳亭妃整體選情仍不容小覷，因為她的政治底氣與實力「比賴瑞隆強很多」，謝龍介若要提升勝算，未來恐怕必須思考更靈活的選戰策略，爭取部分中間及非綠選民支持，拉近選情。郭正亮指出，台南選情的關鍵變數，仍在於是否會有第三勢力人選投入戰局，若第三方候選人出現，新潮流系統內部可能會出現「策略性投票」的討論，屆時恐對整體版圖產生影響。郭正亮續指，地方政治向來複雜多變，像陳永和或「虧雞福來爹」林義豐等人是否參戰，仍有待觀察，謝龍介勢必會高度關注第三方動向，若真出現「分進合擊」的局面，如何重新整合分散的選票，將成為左右勝負的重要關鍵。