▲台灣高鐵四度入選「全球百大永續企業」 蟬聯全球第五 運輸交通基礎設施雙料第一。（圖／台灣高鐵提供）

2026「全球百大永續企業排行榜」 」（Global 100 most sustainable corporations in the world），在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）公布。台灣高鐵在低碳、環保、產業本土化等面向持續精進，蟬聯全球第五，而台泥則是全球水泥業唯一進榜企業。國際評比機構Corporate Knights的Global 100排行榜，以可驗證的財務與營運數據為基礎，評估企業在永續投資、營收結構與轉型進程上的實質表現。2026年排行榜特別引入「永續營收動能評分」，追蹤企業近三年間（2022–2024）綠色營收的成長率。台灣高鐵不僅蟬聯全球第五名，更在「運輸及交通產業組」及「交通基礎設施產業」二大領域中，雙雙名列第一，展現穩健卓越競爭力。董事長史哲表示，此次能夠連續四年通過國際嚴謹評選，歸功於全體同仁的共同努力，以及廣大旅客的長期支持，使高鐵運量成長有目共睹。展望2027年，高鐵營運即將滿20周年，台灣高鐵將持續接軌全球永續趨勢，開啟新世代高鐵的重要里程碑。高鐵新世代列車N700ST即將於今年8月抵台，明年下半年投入營運，N700ST不僅具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，更新增許多細緻、貼心的友善設施，希望帶給所有旅客美好又安全的高鐵旅程，展現台灣高鐵在永續的道路上持續精進、穩步向前的承諾。台泥在「碳生產力」與「能源生產力」指標上展現資源利用效率的持續提升，每單位能源消耗所創造的營收效益正穩定改善。董事長張安平表示，台泥致力於讓地球「喘得過氣」的同時，也讓投資能「長得出果」，在守護環境的過程中守護投資人的信任與耐心，使永續不再僅是一個理想，而是一個能被計算、被驗證、並具備長期價值的核心資產。面對全球產業轉型的挑戰，台泥將持續以最負責任的轉型路徑，在守護地球的道路上穩健前行。台泥透過將資本精準配置於儲能、再生能源與低碳建材，成功跨越基礎工業轉型門檻，逐步構築具備長期競爭力與氣候韌性的產業結構。在資源循環領域，台泥運用兩岸水泥基地的水泥窯高溫協同處理技術，落實評比指標中的「非產品廢棄物處理效益」。台泥將各廠區整合為城市與工業的廢棄物處理中心，實現規模化的循環經濟實績，2025 年協助去化並再利用能源業、半導體等產業廢棄物兩岸共計逾 800萬噸，將社會與環境痛點實質轉化為企業的經營動能。