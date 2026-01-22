我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）今（21日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，鬆口不會對格陵蘭動武，並已與北約達成協議框架。不過，有外媒指出，川普在演說中多次搞混格陵蘭（Greenland ）和冰島(Iceland )，白宮則稱川普是形容格陵蘭為「一塊冰」。據USA Today報導，川普在演說時重申美國應該取得格陵蘭的決心，但卻誤稱是面積小很多、且是獨立島國的冰島（Iceland），兩者相距322公里。而川普在演說中提到北約的反應時，也誤稱說「在冰島這件事上，他們並不支持我們，我們的股市昨天因為冰島出現了首波下跌，所以冰島已經讓我們損失了很多錢。但跟先前的漲幅相比，那點跌幅根本不算什麼。」近期也有外媒傳出，歐洲國家領袖對川普行事作風頗有微詞，他也在演說時暗示此事，但又再次把格陵蘭講成「冰島」。川普說，「我在幫助歐洲、幫助北約，直到前幾天我跟他們提到冰島之前，他們都很愛我、甚至叫我老爸（daddy），有個非常聰明的人說，『他是我們的爸爸，他在掌控一切。』」對於媒體的口誤質疑，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在Ｘ平台回應，稱川普在演說中是多次將格陵蘭稱為「一塊冰」（piece of ice)，而不是搞混格陵蘭和冰島，還嗆記者「唯一搞混的人是你」。不過有外媒指出，川普的確在演說中說過，「我要的只是一塊冰，那裡寒冷且位置偏遠，但能對保護世界發揮關鍵作用」，但在其他段落中，川普也的確是講出「冰島」而非「一塊冰」，但他也有正確提及格陵蘭。這也並非是川普首次搞混格陵蘭跟冰島，演說前一天他在白宮與記者簡報時，也誤稱說「如果沒有關稅，冰島甚至不會就此事與我們商量」。