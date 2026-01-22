我是廣告 請繼續往下閱讀

王義川聲量位居第一！輾壓張善政近3倍

聲量不等同民意！張善政好感度穩定

桃園選情出現「沈默多數」現象

2026大選將近，傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人都是對決桃園市長張善政的可能人選。針對桃園市長選情，透過 QuickseeK 快析輿情資料庫觀察近三週（2026/1/1 - 2026/1/20）的網路大數據，發現桃園選戰正呈現一種「聲量與支持度脫鉤」的特殊現象。數據顯示，桃園三位潛在人選的網路總聲量，王義川以 80,622 則的討論度位居第一，不僅遙遙領先同黨的何志偉（9,390 則），更是現任市長張善政（28,813 則）的近 3 倍，顯示王義川具備極強的議題設定能力。從趨勢來看，王義川在特定議題上（如 1 月 19 日高峰）能快速引發社群迴響，相比之下，張善政的聲量多集中於市政發布，波動較平緩。若單就網路活躍度而言，王義川目前確實掌握了較多的主動權。然而，進一步分析網路好感度（P/N 值），王義川雖然聲量高，但 P/N 值為 0.32，意味著高關注度同時也伴隨著相當比例的負面討論或爭議；這可能源於其鮮明的政治風格容易激發正反兩極的評價。反觀張善政，P/N 值維持在 0.99 的高點，正負面評價相當平衡，能解釋張雖然在網路上看似討論度不如對手熱烈，但在 2025 年底的 TVBS 等實體民調中，仍維持約 60% 的穩定支持度。至於何志偉，目前 P/N 值為 0.53，聲量與好感度皆介於兩者之間，未來是否能突破重圍，仍待觀察其戰略調整。綜合「實體民調」與「網路大數據」的交叉比對，目前的桃園選情反映出「沈默多數」的現象。張善政「低聲量、高好感」的模式，顯示其支持者可能較少在網路上進行激烈的攻防，而更看重施政滿意度；而王義川的「高聲量」則證明了其動員與集氣的能力，但如何將網路上的「高流量」有效轉化為實質的「選票支持」，並降低負面觀感的干擾，將是挑戰者接下來最大的課題。對所有候選人而言，單一指標都無法完全代表民意全貌，誰能率先縮小「網路熱度」與「現實投票」間的落差，誰就能在 2026 佔據更有利的位置。