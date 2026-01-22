我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨（21日）深夜發生奪命火警，造成1女住戶、1消防員身亡！其中，仁愛分隊小隊長詹能傑，為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場救人，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，自己與義消盧彥宏交替共用一個共生面罩，最終因吸入過量濃煙缺氧殉職，讓同仁們深陷巨大悲痛。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學，在臉書發文嘆道「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。我們需要做更多，保護這些願意用生命守護我們的人」。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入，消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心。據悉，小隊長詹能傑與義消盧彥宏冒險三度深入火場，發現受困的羅姓女子仍有呼吸後，但共生面罩已用完，詹能傑毅然脫下自己的面罩供其使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩，造成氧氣數值在短時間內急遽下降，盧彥宏憑藉最後一絲力氣爬出火場，癱在地上大口喘氣並聲嘶力竭地呼喊「共生、共生」，焦急地提醒同袍詹能傑仍受困其中，但詹能傑仍因缺氧殉職。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學，特別在社群平台上以「他把面罩給了她」為題撰文哀悼。田主任在文中描述，面對生死存亡的火場，詹能傑消防員毅然將唯一的呼吸面罩留給了受困者，儘管他清楚這份抉擇極可能讓自己陷入絕境，但為了實踐救人的天職，他仍選擇將生存的機會讓給他人。這份無私的犧牲讓田主任感到無比沉重與不捨，她除了向逝者致上最深的敬意，也語重心長地呼籲社會大眾，不應再讓如此勇敢的英雄白白犧牲。田主任強調，這類悲劇已非首次發生，更不該有下一次，她表示「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。我們需要做更多，保護這些願意用生命守護我們的人」。貼文曝光後，吸引大量網友湧入留言，字裡行間充滿了對詹能傑消防員的不捨與崇敬。許多民眾紛紛尊稱他為「真正的英雄」，對於他捨己救人的壯舉感到萬分心痛，並感嘆臺灣擁有如此優秀的警消人員，卻總是讓他們在險境中做出最殘酷的抉擇。網友們強調「消防員的命也是命」，認為唯有讓基層人員平安活著，才能拯救更多生命。除了情感上的哀悼，留言區網友們更呼籲「配備一定要汰換更新！把應該給警消人員的預算還給最基層的警消人員」、「消防英雄的裝備一定要增加與精進」，不願再讓悲劇重演。