中國網紅周媛自封「性商教母」，靠著一段教女性如何用眼神吸引異性的影片近日快速爆紅，其中金句：「我的眼神給出去了，我的身體形成了一個X形」，更被當成迷因梗在網路上流傳。網友也開始深挖周媛的背景，發現她的課程要價不斐，高階課程最貴一堂要價88000人民幣（約新台幣40萬元）。
周媛一堂課要40萬！粗估撈金破億
周媛在社群媒體上以「黑白顛周媛」為名，經營主打女性情感與肢體開發的課程。根據中國媒體《極目新聞》調查，周媛旗下的「黑白顛性商學苑」已運作多年，課程等級劃分精細；基礎線上課一堂約新台幣4500元、教授肢體動作的實體課程一堂約新台幣2.2萬元。另外還有高階的導師班，價格區間在新台幣13萬至40萬元不等。
報導指出，學院工作人員透露，線下參加過的學員已累計超過上萬人，初估撈金2400萬人民幣（約新台幣1.09億）。最引發爭議的是其40萬元的頂級課程，除了傳授技巧，還綑綁了醫美資源與「30%課程分潤」的直銷模式，讓學員在繳費後還能成為分銷商。這種將消費者直接轉化為賺錢工具的手法，被外界狠批為「完美收割機」。
周媛課程惹爭議 挨批物化女性、販賣焦慮
周媛在宣傳中將課程包裝成「取悅自我」與「掌握權力關係」的女性聖經，但報導指出，其教學內容仍圍繞在「如何讓男人喜歡」、「撩漢心機法」等迂腐觀念。不少網友痛罵周媛這是在將兩性交往扭曲為「權力博弈」，並將女性魅力異化為可售賣的商品，不僅沒有幫女性覺醒，反而是在物化女性，降低女性在情感關係中的地位。
那為什麼這種像在「割韭菜」的課程能大行其道？陸媒分析，周媛精準捕捉到了現代女性在婚戀關係中的集體焦慮。一些在親密關係中感到迷茫的女性，誤以為學會了眼神與回眸就能換取幸福人生。但事實上，學員陷入「焦慮、高額消費、更焦慮」的循環時，根本只是在幫助這些網紅賺大錢。
周媛教學影片成迷因！紅到安心亞也模仿
不過也有一派網友只將周媛的教學影片當作笑話來看，社群更掀起一股模仿風潮，例如中國知名網紅陳土豆就翻拍了周媛的影片，爆笑模仿吸引百萬人觀看。另外，台灣女星安心亞也跟上這波風潮，昨日就在IG上傳模仿周媛的影片，「我的眼神給出去了」一開口就讓網友笑翻。
影片來源：微博、安心亞IG
