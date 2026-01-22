我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳頭鸚鵡菲比，似乎聽懂了主人內心的悲傷，多次向主人附和，最後沉思許久，突然開口問一句「Where did he go？」似乎想詢問雅各的去向。（圖／TikTok@furbythebirb）

貓咪好朋友離世了！鸚鵡「沉默問一句」全場淚崩

誰說動物沒感情！近日國外有位女飼主拍片分享，透露自家高齡貓咪雅各過世，已經前往喵星當小天使，她將消息告訴了貓咪的好朋友鳳頭鸚鵡菲比，沒想到鸚鵡聽聞後沉默一段時間，最終開口詢問一句「Where did he go？」似乎想詢問雅各的去向，讓主人瞬間淚崩。一名國外飼主在TikTok拍攝短片分享，透露原本飼養一隻12歲老貓雅各（Jacob），近日已離世回到了喵星當小天使，主人在影片中向雅各的室友鳳頭鸚鵡菲比和狗狗，宣布這個令人悲痛的消息，言談中不斷夾雜飼主哽咽的聲音。在一旁的鳳頭鸚鵡菲比，似乎聽懂了主人內心的悲傷，多次向主人附和，最後沉思許久，突然開口問一句「Where did he go？」似乎想詢問雅各的去向，想知道牠的好朋友過得好不好，飼主聽聞後瞬間淚崩，也讓所有網友看哭了。影片曝光後，至今已累積240萬觀看次數，超過28萬人按讚，多達2千多人心碎留言，「人們以為牠們不明白，其實牠們真的明白」、「牠轉過身去，好像不想讓你看到他難過的樣子，然後就一個人待著了」、「天哪，我哭了，為你們兩位的失去感到非常難過」。