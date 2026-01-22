我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全新 HYPERWARP系列以潔白鞋身搭配深藍色漸層中底，並以螢光黃大底點綴，象徵跑者冷靜專注的內心與爆發性的能量。（圖／翻攝畫面）。

在「厚底跑鞋」主宰賽道的年代，日本專業運動品牌 MIZUNO（美津濃）帶來突破設計。MIZUNO全新競速鞋款系列HYPERWARP，秉持「Reach Beyond」的品牌精神，以「回歸速度本質」為核心開發理念，打破既有的跑鞋結構框架，一口氣推出 PURE、ELITE、PRO 三款針對不同賽事需求打造的戰靴。其中，最輕量的PURE版本更以驚人的137g （單腳27CM）重量帶來震撼體驗。首發配色以 「MOTIVATED BY MORE」為主題，全系列採用潔淨的極速白為基底，鞋側點綴象徵冷靜與專注的深藍色 RunBird 標誌，大底則抹上一道充滿爆發力的螢光黃。研發團隊深知不同距離與跑法的跑者需求迥異，此系列推出PURE、ELITE、PRO 三款，精準鎖定。HYPERWARP PURE：137g 的輕量化體驗，作為系列中最激進的作品，HYPERWARP PURE 專為追求極速感、靈活性與清晰路感的菁英跑者設計。「極致輕量化」透過結構重組與材質革新，單腳27CM 尺寸僅重約 137g，不僅是 MIZUNO 近年最輕量之作，更在競速鞋市場樹立亮眼的輕量化指標。HYPERWARP ELITE：速度與穩定的黃金比例，若 PURE 是極致的鋒芒，ELITE 就是戰場上的萬能兵器。專為需要在高速奔跑中維持穩定節奏的跑者打造。HYPERWARP PRO：全馬賽道的續航利器，針對全程馬拉松（42.195km）挑戰者設計，幫助跑者應對賽程後段可能的肌肉疲勞與掉速痛點。品牌指出，HYPERWARP全系列均導入了 MIZUNO 最新的材料科技，致力於提升動能運用效率，「G3 大底 (G3 Outsole)」標誌性的特殊樹脂顆粒大底，經過精密排列運算，無論在乾燥賽道或微濕柏油路上，皆能展現出色且穩定的抓地力表現。「單絲網布鞋面 (Monofilament Mesh)」 極致輕薄且高透氣的鞋面材質，如第二層皮膚般貼合雙腳，並具備良好的排水性，有助於長距離奔跑時維持足部乾爽舒適。MIZUNO HYPERWARP 「MOTIVATED BY MORE」 全系列即日起於全台指定門市及官方網路商城正式發售。更多產品科技解析與試穿活動資訊，請詳見MIZUNO 台灣官方網站。