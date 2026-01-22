我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為10家投行機構對於金價預測整理：

黃金價格突破每盎司4800美元，現貨黃金價格週三一度來到4887美元高點，5000美元大關近在眼前。路透指出，受到地緣政治風險不穩定因素影響，各大外銀投行紛紛調漲金價預測。根據路透報導，高盛集團觀察到民間單位及新興市場央行正將資產轉向黃金，進行多元化配置，高盛集團將 2026 年底的金價預測從先前的每盎司 4900 美元上調至 5400 美元。現貨黃金於週三攀升至每盎司 4887.82 美元的高峰，這項避險資產在 2026 年已上漲超過 11%，延續了去年大漲 64% 的強勁漲勢。高盛在週三的一份報告中指出，「我們假設民間的的多元化買家，其購買行為目的在躲避全球政策風險，也是推動金價超出預期的主因，在 2026 年不會拋售其持有的黃金，這實際上提高了我們價格預測的基準。」高盛同時預估，2026 年央行的平均購買量將達到 60 公噸，因為新興市場央行可能會繼續將其儲備資產多元化配置於黃金。此外，德意志商業銀行（Commerzbank）上週亦引用避險需求增加為由，將今年底的金價預測上調至 4900 美元。高盛預估，2026年12月金額將達到5400美元，預測日期為2026年1月22日。摩根士丹利去年10月31日預測，到2026年中期，將達到4500美元。如今已達標。花旗分析師在1月13日將黃金的三個月內目標價上調至5000美元。摩根大通去年10月預估，到2026年第四季，黃金價格平均將達到每盎司5055美元。滙豐銀行本周指出，中長期持續看好黃金漲勢，預測金價上半年會升到每盎司5000美元德國商業銀行在1月13日將2026年底的黃金價格預期上調到4900美元，理由是避險需求上升。2026年中期將達到4800美元，如今目標已幾乎達成。美國銀行（Bank of America）金屬研究主管維德默（Michael Widmer）表示，看漲環境不會很快結束，預計黃金價格將在2026年推升至每盎司5000美元。澳新銀行高級大宗商品策略師海恩斯認為，美國進口關稅豁免若獲確認將緩解供應壓力，但市場供不應求的格局、強勁的工業需求等因素仍將為價格提供堅實支撐，預計下半年黄金交易價格將突破每盎司5000美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室本月5日表示，受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升等因素影響，若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高到5400美元。德意志銀行（Deutsche Bank）預計今年金價達每盎司4950美元，分析師Michael Hsueh指出，市場已完成倉位清算，各國央行的購金需求將持續不墜，如果再加上黃金ETF需求回升，2026年金價有望攀升至4950美元，預測2027年均價將達5150美元。