CACO聯名泰國Butterbear！奶油小熊「城市療癒計畫」降臨台北東區複合店，CACO Cafe現烤立體造型雞蛋糕配咖啡、泰式奶茶， WAVE SHINE聯名服飾，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊開箱娃娃抱枕、吊飾盲盒、徽章、杯墊、包包等周邊商品，過年還推出「Butterbear甜心萬用包禮盒」送紅包袋好可愛。菜單價格、營業資訊一次整理。
CACO奶油小熊Butterbear城市療癒計畫！CACO Cafe、WAVE SHINE三方聯名
以「像剛出爐的溫暖」為核心，CACO、WAVE SHINE與CACO Cafe三方聯名打造「Butterbear城市療癒計畫」，從服裝、生活用品及餐飲三大面向烘托奶油小熊的療癒世界。
Butterbear CACO cafe！超萌奶油小熊雞蛋糕配泰式奶茶
不用跑到新光三越台南西門新天地，台北東區現在也有Butterbear CACO cafe！台北東區複合店變身療癒點心世界，最推薦現烤超萌奶油小熊立體造型雞蛋糕，《NOWNEWS今日新聞》記者一口咬下剛出爐的雞蛋糕，吃得到外酥內嫩的暖甜口味，真的好療癒。
「Butterbear造型雞蛋糕8入」118元，共有廚師小熊、愛心等4款造型，蛋奶素；會員限定加價購優惠，購買Butterbear造型雞蛋糕即可享有「飲品任選」加價購優惠100元。
特調飲品推薦「泰式奶茶」150元、「蜂蜜柚子茶」140元、「蜂蜜檸檬氣泡飲140元」，咖啡則有「經典美式」120元、「拿鐵咖啡」135元可選，還有140元氣泡飲有草莓、香芒、香檳、檸檬等口味。
可愛伴手禮的部分有「蜂蜜蛋糕禮盒」388元，鐵罐存錢筒造型「焦糖奶油糖」198元、「海鹽檸檬糖」198元，鐵製「長崎蛋糕脆餅禮盒」498元還附贈Butterbear手帳貼紙一枚、雙面Butterbear提袋一枚。
「Butterbear甜心萬用包禮盒」則放有焦糖奶油糖、海鹽檸檬糖，搭配毛絨化妝包、不織布購物袋，還送熊限定紅包袋一組（3入），活動期間限定販售。
娃娃抱枕、吊飾盲盒最搶手！徽章、杯墊、包包周邊商品開箱
Butterbear成為大家日常療癒的陪伴，特別打造眾多生活單品，超萌Butterbear奶油小熊周邊商品讓人眼花撩亂，「毛絨徽章」99元、「毛絨杯墊」290元、「多用途收納筆袋」490元、「娃娃吊飾」390元、「毛絨雙肩包」990元、「藍色格紋包」690元、「卡套」150元、「雨傘」590元。
「造型抱枕」690元、「圓形抱枕」690元，公仔「小心願盲盒」、「甜蜜日常盲盒」皆為320元。現場除了有美美的拍照場景，還可體驗拍貼機100元、DIY姓名貼紙50元。
可愛WAVE SHINE服飾還有童裝設計！消費滿額贈優惠一覽
聚焦「穿著感受」，將奶油小熊的陪伴與安心，融入布料、剪裁與居家設計中。Butterbear除了有材質柔軟的內衣背心、睡衣套裝等居家服飾；還設計外出服飾如「大學T恤」1090元起、「綁帶襯衫」1190元，「毛織背心」1090元、「毛衣」1290元起、「T恤」590元起、「領巾T恤」890元、「百褶短裙」990元、「牛仔吊帶短褲」1390元等。
配件則有「電繡洗水老帽」690元、「中長襪」190元、「毛巾繡提袋」690元、毛茸茸「圓形側背包」990元。
《Butterbear城市療癒計畫》
1、新光三越台南小西門1月14日～4月7日：台南市中西區西門路一段658-1號B1
2、高雄夢時代1月21日～4月7日：高雄市前鎮區中華五路789號2F
3、台北101購物中心1月21日～3月1日：台北市信義區信義路5段7號B1
4、台北東區複合店1月22日～4月27日：台北市大安區敦化南路1段219號
5、台南南紡1月23日～4月7日：台南市東區中華東路一段366號1F
消費滿額贈優惠：
即日起2月23日，消費滿1000元即贈「Butterbear咖啡小熊提袋」、2月24日至4月7日，消費滿1000元即贈「Butterbear圍裙小熊提袋」；即日起至2月26日，消費滿2000元即贈「Butterbear毛絨杯墊」；即日起，一般會員消費滿3000元升等禮；VIP／SVIP消費滿1000元贈「毛絨髮圈」（送完為止）。
1月30日至2月13日，任意消費即贈「Butterbear新年紅包袋」、1月30日至2月13日，消費滿888元即贈「Butterbear福氣春聯」、2月1日至2月13日，消費滿888元即贈「Butterbear新年刮刮樂」、1月30日至2月13日加入好友即贈「cafe手機支架」。
另外，席捲全球35年的日本原創漫畫《
蠟筆小新》35周年特展，在台北華山1914文化創意產業園區登場！繼巡迴香港、馬來西亞後，「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』 互動體驗展」第三站宣布正式於即日起至4月4日，強勢登台！
由瀛海文
化主辦、INCUBASE Studio設計及策展的小新展，被譽為全亞洲最大、互動性最高，兩 層樓佔地近400坪的沉浸空間，規劃10大完整主題展區，重現《蠟筆小新》多部劇場版的經典場景，還有特設主題博物館，並秘密開啟終極挑戰任務，和小新一起展開驚險刺激的高互動跨時空冒險吧。特展門票即日起全面啟售，並加碼推出限量特典套票， 可一次擁有限定「時空大冒險」主題立牌。
資料來源：CACO、Butterbear、新光三越、華山1914文化創意產業園區
我是廣告 請繼續往下閱讀
以「像剛出爐的溫暖」為核心，CACO、WAVE SHINE與CACO Cafe三方聯名打造「Butterbear城市療癒計畫」，從服裝、生活用品及餐飲三大面向烘托奶油小熊的療癒世界。
不用跑到新光三越台南西門新天地，台北東區現在也有Butterbear CACO cafe！台北東區複合店變身療癒點心世界，最推薦現烤超萌奶油小熊立體造型雞蛋糕，《NOWNEWS今日新聞》記者一口咬下剛出爐的雞蛋糕，吃得到外酥內嫩的暖甜口味，真的好療癒。
「Butterbear造型雞蛋糕8入」118元，共有廚師小熊、愛心等4款造型，蛋奶素；會員限定加價購優惠，購買Butterbear造型雞蛋糕即可享有「飲品任選」加價購優惠100元。
Butterbear成為大家日常療癒的陪伴，特別打造眾多生活單品，超萌Butterbear奶油小熊周邊商品讓人眼花撩亂，「毛絨徽章」99元、「毛絨杯墊」290元、「多用途收納筆袋」490元、「娃娃吊飾」390元、「毛絨雙肩包」990元、「藍色格紋包」690元、「卡套」150元、「雨傘」590元。
聚焦「穿著感受」，將奶油小熊的陪伴與安心，融入布料、剪裁與居家設計中。Butterbear除了有材質柔軟的內衣背心、睡衣套裝等居家服飾；還設計外出服飾如「大學T恤」1090元起、「綁帶襯衫」1190元，「毛織背心」1090元、「毛衣」1290元起、「T恤」590元起、「領巾T恤」890元、「百褶短裙」990元、「牛仔吊帶短褲」1390元等。
1、新光三越台南小西門1月14日～4月7日：台南市中西區西門路一段658-1號B1
2、高雄夢時代1月21日～4月7日：高雄市前鎮區中華五路789號2F
3、台北101購物中心1月21日～3月1日：台北市信義區信義路5段7號B1
4、台北東區複合店1月22日～4月27日：台北市大安區敦化南路1段219號
5、台南南紡1月23日～4月7日：台南市東區中華東路一段366號1F
即日起2月23日，消費滿1000元即贈「Butterbear咖啡小熊提袋」、2月24日至4月7日，消費滿1000元即贈「Butterbear圍裙小熊提袋」；即日起至2月26日，消費滿2000元即贈「Butterbear毛絨杯墊」；即日起，一般會員消費滿3000元升等禮；VIP／SVIP消費滿1000元贈「毛絨髮圈」（送完為止）。
1月30日至2月13日，任意消費即贈「Butterbear新年紅包袋」、1月30日至2月13日，消費滿888元即贈「Butterbear福氣春聯」、2月1日至2月13日，消費滿888元即贈「Butterbear新年刮刮樂」、1月30日至2月13日加入好友即贈「cafe手機支架」。
由瀛海文