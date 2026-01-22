我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（22）日由文化部報告文化幣推動成效，讓台灣成為亞洲地區目前唯一常態發放的國家，並宣布今年將放寬文化幣領取資格，從去年13至15歲每人600點，加碼至13至22歲每人1200點，也是青年自13歲至今長達10年有文化幣陪伴，展開文化探索旅程。文化部表示，文化幣除了發放點數，同時依據藝文產業類型推出相應的多元加碼誘因，例如獨立書店2點送1點、表演藝術票券5折青年席位、結伴看國片加碼點數、博物館通行證優惠等，不僅增加青少年體驗各類型藝文消費誘因，並有效引導資源挹注各藝文產業，整體達成「青少年喜愛、藝文產業有感」成效。文化部表示，以去年使用情形為例，16至22歲每人1200點、13至15歲試辦每人600點，共計全台206萬名青少年適用，整體領取率高達82%、使用率93%，使用金額約16.65億元，預估帶動文化產業產值25億元。其中首年加入的13至15歲國中生族群，雖僅有600點，仍有近70%領取率，顯示青少年文化參與確實有向下延伸必要性。115年自元旦開放領用至今僅約20天，已有約81.5萬人完成領取，領取率達40%，累計使用1.9億元。在產業面部分，據出版產業回饋，文化幣帶動部分出版社銷售量成長最高達90%；票券平台售票資料亦顯示，約有5成青少年因文化幣而持續購票，逐步培養自發性的藝文參與習慣；國片除創造9829萬元票房，更有超過8成上映國片具文化幣消費紀錄，部分熱門國片票房金額佔比約達3成，對國片市場帶來實質助益。文化部說明，為陪伴13至22歲青少年長達10年的文化探索旅程，文化幣APP於今全面升級「遊戲化」，攜手台灣角色IP包含「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」，打造具沉浸感的藝文冒險世界。使用文化幣同時，將透過蒐集IP聯名徽章、完成參與週簽到等任務，逐步由「見習生（Lv.0）」晉升至「傳說（Lv.5）」等級，並獲得加碼點數及IP周邊商品等，讓文化幣不僅能消費，更成為兼具趣味與成就感的遊戲體驗。此外，任務也依四季規劃「集章揭幕・國片隨行」、「青春表藝・精彩滿點」、「博物挑戰・藝文通行」、「書店巡禮・手藝綻放」等4大主題，引導青少年多元文化探索，累積藝文參與習慣。文化部表示，出生日期在2004年1月1日至2013年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至今年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。