中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團預計影響到明（23）日清晨，白天開始回溫，雨勢趨緩，不過入夜受到輻射冷卻影響，高雄以北仍有10度以下低溫機會。週末短暫好天氣後，下周二又有東北季風影響、雲雨區東移，北部、東北部降雨機會增加。
清晨仍有10度低溫！週末好天氣、留意日夜溫差
中央氣象署預報員劉沛滕預報指出，明（23）日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天起逐漸回溫，但夜間受到輻射冷卻影響，局部低溫仍有10度以下低溫出現機會，中南部日夜溫差大。
明日水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日至下周一吹東風至東南風，迎風面東半部有零星降雨。
下周二東北季風增強！北部、東北部濕冷有雨
下周二（27日）東北季風增強，華南雲雨區東移，北部東北部氣溫略下降，且降雨增加，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周四後東北季風減弱，回到穩定的天氣型態。
未來溫度趨勢，今晚中部以北低溫下探12度，高雄以北已發布低溫特報。明（23日）北部高溫回升至17度至18度，中南部20至22度，不過晚間輻射冷卻影響，中部以北下探11度至12度，局部低溫跌破10度。
資料來源：中央氣象署
