洗碗精哪牌最好用？是許多家庭主婦長年討論的話題。近日有網友在全聯福利中心發現，一款曾在熱門韓綜《黑白大廚》中出現的德國品牌洗碗精正推出促銷優惠，平均單罐僅約 129 元，原 PO 興奮入手後大讚碗盤洗完「亮到嚇人」。不料貼文曝光後，卻意外引發大型「受災現場」，大批苦主現身警告：洗完手會裂！
兩瓶258元超划算！「黑白大廚」同款掀熱議
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，日前逛街看到 Pril 淨麗洗碗精 特價兩瓶 258 元，價格相當親民便順手購入。原 PO 分享，女兒洗完碗後，盤子竟然亮到發光，且因為產品添加小蘇打，去油力極強，完全沒有洗後滑滑的殘留感。這番好評也讓許多網友好奇詢問「小蘇打洗碗精好用嗎？」、「這款全聯洗碗精推薦入手嗎？」
網揭恐怖副作用！醫籲：當心「富貴手」找上門
然而，關於 Pril 洗碗精評價 卻呈現兩極化。許多網友哀號這是「乾手族惡夢」，紛紛表示：「這瓶洗完手會裂開噴血，超痛！」、「我家 3 個人洗完都得濕疹」。但也有另派留言說：「特價我也都會買，去油效果真的還不錯，不用擠好幾次。」、「很划算」。
針對這類洗碗精手裂現象，彰化基督教醫院皮膚部主治醫師許耘誌在衛教資訊中指出，這屬於常見的「接觸性皮膚炎」（俗稱富貴手），主要是因雙手反覆接觸水分及化學清潔劑，導致皮膚屏障損受、油脂被帶走，進而引發乾燥、脫皮甚至滲血。
許耘誌建議，洗碗時應佩戴兩層手套（內層棉質吸汗、外層橡膠防水），並避免使用過燙的水。洗完手後應立即塗抹護手霜或凡士林，以補充流失的油脂，避免發炎惡化。
除了「黑白大廚款」 內行點名這2牌更護手
除了爭議不斷的強效款，不少死忠網友也分享了自己的口袋名單。若擔心手部乾裂，有過來人強烈推薦日本品牌「花王珂珂透 (CUCUTE)」，認為其去油力適中且洗後手感較不乾澀；另外，也有主婦偏好成分較單純的國貨「毛寶小蘇打洗碗精」，大讚其添加椰子油且無奇怪香味，洗起來相對溫和。
面對黑白大廚洗碗精 引起的討論，網友認為「蜜糖毒藥論」依然適用。想要碗盤亮晶晶又不傷手，除了慎選品牌與看清成分，堅持「戴手套洗碗」才是保護雙手的長久之道。
資料來源：我愛全聯-好物老實說、彰化基督教醫院
