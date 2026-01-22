我是廣告 請繼續往下閱讀

網路流傳一份「三星授權記憶體代理商」的漲價通知，聲稱三星全系列記憶體產品即日起最高調漲可達80%，，不過台灣三星對此僅回應「不評論市場傳聞」，供應鏈端也普遍抱持保留態度，直言目前未接獲原廠正式通知，且記憶體交易多採個別議價，不太可能用一張公告就一體適用。該通知以「全球半導體市場重大變化」為由，點出供應限制、上游製造成本大幅上漲，進而宣稱三星已啟動價格調整，並把漲幅上限喊到80%。然而，記憶體業者指出，就算市場確實處於漲價循環，實際成交仍取決於供應商與客戶之間的合約條件、交期、產品組合與客戶關係，價格通常是「一案一談」，很難出現全產品同幅度、即日起上日。通路端則更直接質疑文件真實性。部分通路商認為，若原廠真的要漲，代理商確實只能跟進，但對外發出這種高調通知，等於提前引爆客戶反彈，後續還得忙著安撫、協助客戶與原廠協調條件，「沒人會拿石頭砸自己腳」，因此不排除這份通知根本不是出自正規管道。也有業內人士提醒，近期記憶體族群本就題材敏感，任何「大漲價」傳言都可能被用來放大市場情緒，網路文件若屬造假，不排除有藉此帶風向、影響股價的意圖，呼籲主管機關追查消息來源與散布動機，以釐清是否涉及不實訊息。