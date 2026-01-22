我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生住宅火警，釀成兩死悲劇。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（41歲）執行救援時，為搶救受困民眾，三度進入火場，最後更將自身氧氣面罩讓給受困的羅姓女子（34歲），不幸因濃煙過大，兩人雙雙失去意識，送醫搶救後宣告不治，消息震撼消防圈。詹能傑警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾投入多起重大災難搜救，包括國道三號走山事故、復興航空空難、普悠瑪翻覆事故、太魯閣號事故，以及0204花蓮震災雲門翠堤救援行動，救災經驗豐富，深受同仁敬重。生活中熱愛重機運動，婚後育有一名女兒，目前就讀國小四年級。而詹能傑的弟弟詹庭豪同樣是消防員，過去10多年在基隆百福分隊服務，2025年調任桃園市消防局蘆竹分隊。接獲哥哥殉職噩耗後，立即請假趕回基隆協助家屬處理後事。稍早家屬在法師引導下重返火警現場進行招魂儀式，由詹庭豪雙手捧著哥哥的靈位，在叔叔撐著黑傘陪同下，快步離開社區上車，父母隨行在後，神情哀戚，場面令人鼻酸。