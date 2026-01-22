我是廣告 請繼續往下閱讀

對戰組合 比賽時間 黃蜂（Charlotte Hornets） @ 魔術（Orlando Magic） 8:00 AM 火箭（Houston Rockets） @ 76人（Philadelphia 76ers） 8:00 AM 金塊（Denver Nuggets） @ 巫師（Washington Wizards） 8:00 AM 勇士（Golden State Warriors） @ 獨行俠（Dallas Mavericks） 8:30 AM 公牛（Chicago Bulls） @ 灰狼（Minnesota Timberwolves） 9:00 AM 馬刺（San Antonio Spurs） @ 爵士（Utah Jazz） 10:00 AM 湖人（Los Angeles Lakers） @ 快艇（Los Angeles Clippers） 11:00 AM 熱火（Miami Heat） @ 拓荒者（Portland Trail Blazers） 11:00 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月23日賽程，將進行8場比賽。其中焦點賽聚焦在洛杉磯快艇主場迎戰洛杉磯湖人。快艇近來主場狀態回溫，力拚延續主場三連勝；湖人則希望在洛城內戰中穩住西區前段班席位。這是雙方本季第3度交手，快艇在12月21日的前一次對決中，以103：88擊敗湖人。快艇本季對西區球隊戰績為10勝14敗，且在分差達10分以上的比賽中僅11勝15敗。湖人方面，對太平洋組對手為4勝5敗，但在「一球場」的關鍵戰中表現突出，分差小於4分的比賽保持5戰全勝，關鍵時刻執行力是其最大本錢。數據面比較，快艇場均112.3分，略低於湖人防守端場均失分116.5分；湖人團隊投籃命中率49.6%，比快艇對手本季平均命中率47.0%高出2.6%，效率端略佔上風。球員表現方面，快艇中鋒伊維察・祖巴茲（Ivica Zubac）場均14.8分、10.8籃板、2.4助攻，禁區影響力穩定。湖人則由盧卡・唐西奇（Luka Dončić）扛起進攻，場均33.5分、7.7籃板、8.7助攻，近乎全能輸出；「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近10戰場均22.7分、6.8籃板、7助攻，仍是穩定核心。近10場戰績，快艇拿下7勝3敗，場均112.5分、投籃命中率47.9%，防守端場均失分114.3分；湖人為5勝5敗，場均113.4分、投籃命中率48.1%，整體表現維持在競爭區間。根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師蕭安解盤，此戰盤口出現明顯風向轉變，莊家目前開出快艇讓1.5分，相較一個月前同樣在快艇主場卻是湖人讓1.5分，讓分幅度明顯向快艇傾斜。更關鍵的是，上次交手湖人缺少中鋒艾頓（Deandre Ayton）、八村壘（Rui Hachimura）與文森（Gabe Vincent），如今即便人手較齊卻仍退盤，顯示市場高度看好快艇，同時也隱含科懷李納德（Kawhi Leonard）可能回歸的利多因素。快艇在低潮期6勝21敗後強勢反彈，近期打出13勝3敗、同期聯盟最佳的成績，狀態明顯優於湖人；歷史數據方面，兩隊共用主場以來主場方過盤率極高，近10次交手主場球隊過盤8次，而快艇啟用新主場後6次對戰更是主場過5盤。戰術層面來看，祖巴奇（Ivica Zubac）受傷後，布魯克羅培茲（Brook Lopez）被拉上先發，成功拉開快艇進攻空間，而湖人本季對擋拆中掩護者的防守效率高達1.25，為聯盟最差，正好對應羅培茲的外線威脅。綜合盤口變化、近期狀態與對位優勢，看好快艇在這場德比戰中順利過盤。傷兵方面，快艇的科懷・雷納德（Kawhi Leonard）因腳踝不適列為每日觀察，布萊德利・比爾（Bradley Beal）髖部傷勢本季報銷，德瑞克・瓊斯二世（Derrick Jones Jr.）與波格丹・波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）同樣缺陣。湖人方面，奧斯汀・里夫斯（Austin Reaves）與阿杜・提耶羅（Adou Thiero）確定缺席，德安德烈・艾頓（Deandre Ayton）眼部不適列為每日觀察，出賽狀況仍需賽前評估。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。