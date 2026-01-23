我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕回應霍諾德登頂101後回到地面方法。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將在2026年1月24日上午9點，透過Netflix全球直播的方式無裝備爬上台北101，消息曝光後引發國際關注，不過也有不少觀眾好奇「爬上去之後要怎麼下來？」為此他本人接受媒體訪問時親自回應：「搭電梯」，101董事長賈永婕也在臉書表示：「當然是搭電梯！我也是！」霍諾德將在本週六無裝備徒手攀爬台北101，在全網都擔心他在攀爬過程出事時，一個誰也沒想過的問題突然間掀起了討論熱潮，那就是：「爬上去了要怎麼下來？」這個提問霍諾德曾在外媒訪問中回應：「搭電梯」，超簡單的落地方式讓許多網友紛紛笑出來。針對相關問題，台北101董事長賈永婕也親自透過臉書回應，她轉發自己攀登到101頂端的畫面貼文，笑說：「當然是搭電梯下來我也是！」霍諾德此次挑戰是以極限攀岩中風險最高的「free solo」形式進行，全程零裝備、無繩索，完全仰賴攀岩者的技術與體能，霍諾德已於1月19日低調完成場勘與試爬，為正式挑戰做足準備。面對如此高風險的活動，外界最關心的莫過於維安與緊急應變，一名專業藝人保鑣指出，現場保全的任務並非介入攀爬本身，而是確保周邊民眾安全，一旦發生突發狀況，第一時間的重點是疏散人群、拉開安全距離，讓消防與技術救援團隊能迅速進場。保鑣也透露，事前風險控管才是維安核心，包括確保霍諾德在準備與攀登過程中不受干擾，同時監控現場是否出現可疑人士、不明物品，或可能影響活動進行的突發因素，至於是否中止挑戰，現場保全並無強制決定權，實際判斷仍交由技術團隊與主辦單位，必要時才會由警方介入處理。隨著挑戰時間進入倒數，霍諾德是否能再度刷新人類極限，不僅牽動全球攀岩迷目光，也讓台灣成為國際焦點。這場結合勇氣、技術與高度風險的挑戰，勢必成為 2026 年最受矚目的極限運動事件之一。霍諾德攀爬101全程將由Netflix進行全球實況轉播，節目定名為《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），讓世界同步見證這場高難度挑戰。