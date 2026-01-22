對於離鄉背井求學的學生族來說，每個月的房租與伙食費往往是生活中最沉重的開銷。不過，在屏東大仁科技大學附近，卻有一間被網友封為「夢幻宿舍」的存在，這裡不僅單人房月租最低只要4700元，最令人不可思議的是，房東每天早上還會免費提供豐盛的自助式早餐吃到飽，超佛心的經營模式曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論。
佛心房東出租學生宿舍！提供早餐免費吃到飽
這棟位於屏東縣長治鄉、擁有5層樓共105間房的私人學生宿舍「大仁e學苑」，是由一對退休的前台商夫妻所經營。房東張太太把學生當成自己孩子般照顧，每天早上親自準備豐盛的早餐Buffet，菜色從台式炒麵、現煎蛋餅、皮蛋瘦肉粥到茶葉蛋應有盡有，飲料區更有冰紅茶、奶茶與豆漿無限暢飲。這些美味餐點全部免費提供給住宿生享用，若學生帶朋友來訪用餐，也僅需自由樂捐即可，大方程度令人咋舌。
除了伙食福利驚人，這裡的居住條件也相當優質且平價。宿舍房型分為經濟、標準與精緻三大類，最便宜的單人房月租金僅需4700元，最貴的雙人房月租金也才1萬5千元，且房內冰箱、電視、網路一應俱全，甚至還貼心附設每房專屬的遮雨棚機車位，解決了南部豔陽與雷雨天的停車煩惱。更難能可貴的是，房東主動協助學生申請政府的租金補貼，讓實際負擔金額再降低，堪稱CP值破表。
談起為何願意砸重本提供免費早餐？房東張太太坦言，起初是延續以前經營公司的習慣，每年斥資20萬元舉辦盛大的尾牙抽獎，席開25桌宴請學生。但後來考量到尾牙並非每位學生都能配合時間參加，為了讓這份心意能公平照顧到所有人，她決定將這筆預算轉化為每日的愛心早餐。她感性地表示：「大家能聚在一起就是緣分，錢生不帶來死不帶去，我把租客當成自己家人照顧，只要用心做，孩子們一定感受得到。」
屏東佛心房東夫妻的暖舉曝光後，立刻引發網友盛讚「真的是做功德」、「這房子絕對永遠滿租」、「別人的房東總是不會讓我失望」。實際查詢該宿舍評價，許多已畢業的校友都留下充滿感謝的留言，提到房東太太不僅熱情沒架子，公共區域還常備餅乾糖果供人免費取用，直呼「學生時期能在這裡生活，是求學生涯最美好的回憶」。
資料來源：大仁e學苑
