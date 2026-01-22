我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署21日下午，在高雄市立圖書館總館，舉辦海邊的星星巨人新書發表會，在書頁、歌聲與光影交織中，陪伴孩子認識一位來自深海的溫柔巨人，期以閱讀來扎根鯨鯊保育觀念，也開啟一段從閱讀出發，走向守護海洋的旅程，共同守護藍色家園。海洋委員會海洋保育署海邊的星星巨人新書發表會，是由海洋委員會主任委員管碧玲與海洋保育署署長陸曉筠共同主持，海洋委員會副主任委員吳欣修、海洋保育署副署長施義哲、綜合規劃組組長賴郁晴、未來親子公司總經理何瑋，以及繪本創作團隊和親子家庭與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會海洋保育署為了讓更多孩子與家庭走近海洋，理解鯨鯊保育的重要性，乃推出海邊的星星巨人的中英雙語繪本，並舉辦新書發表會。管碧玲說，鯨鯊是全球體型最大的魚類，緩慢而安靜的悠游於海洋之中，是生態系裡重要而溫柔的存在，但這樣的生命，長期面臨誤捕與棲地干擾等威脅，其存續狀況已引起國際自然保育界高度關注，去(114)年瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)決議，將鯨鯊自附錄II提升至附錄I，這顯示國際間認為鯨鯊有滅種之威脅，須嚴格管制，也凸顯其保育的迫切性，我國也將鯨鯊公告為海洋保育類野生動物，透過制度與行動，持續為這些海洋巨人築起保護的防線。海洋保育署署長陸曉筠指出，海洋保育署此次推出海邊的星星巨人的中英雙語繪本新書，為了讓故事更有想像空間及渲染力，讓孩子們更認識海邊的星星巨人—鯨鯊，也設計了一幅拉頁，繪出美麗的星空，而海裡的鯨鯊身上的銀白色點點，也像是海中的星空，希望讓孩子們透過閱讀，感受到海洋的美好。陸曉筠說，海邊的星星巨人的中英雙語繪本新書，以孩子的眼睛觀看世界，描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋之間相遇、陪伴與成長的故事，透過細膩而溫柔的敘述，引領孩子認識這位「溫柔的海洋巨人」，希望孩子們跟繪本中的小男孩一樣，找到自己的守護神，一起面對困難和挑戰，也在潛移默化中，學習尊重生命、理解海洋、與自然好好相處。