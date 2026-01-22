南韓男團ASTRO成員車銀優今（22）日爆出涉嫌透過母親名下公司逃漏稅，被國稅廳追討高達200億韓元（約台幣5億元）的稅款，令外界震驚不已。雖然其經紀公司Fantagio回應，案件尚未定案，但此事還是惹來不少罵聲。韓網甚至出現抵制聲浪，要車銀優退出娛樂圈，還留言狠酸：「恭喜恭喜，繼臉蛋天才之後成為逃稅天才」。
車銀優逃稅形象翻車 韓網怒罵：退圈吧
28歲的車銀優去年7月入伍，本來粉絲還期待他光榮退伍可以繼續推出新作品，沒想到現在車銀優卻捲入逃稅風波。目前韓網罵聲一片，微博上有中國粉絲將這些韓國網友的留言進行翻譯，有人痛批車銀優：「唱歌、跳舞、演戲都不會，用這張臉賺了千億，韓國真的是沒人了」、「沒有一首大熱歌曲、沒有一部大熱電視劇，僅僅用臉走到現在」、「說真的，退出娛樂圈吧」、「現在是逃稅天才了。
車銀優疑靠母親公司非法避稅 被追討200億韓元
這場逃稅風暴無疑是車銀優演藝生涯的最大考驗。這起事件並非因他本人被直接舉報，而是源於國稅廳在調查其經紀公司Fantagio大股東的帳目時，意外發現Fantagio與一家「A公司」（代稱）的有大筆異常資金往來。進一步調查後發現，這家A公司的負責人竟然是車銀優的母親，這才讓整起事件延燒到車銀優身上。
國稅廳指控車銀優利用「一人企劃公司」的模式進行避稅。這種手法的爭議點在於，車銀優原本應以「個人所得」申報收入（南韓最高稅率約45%），但他卻將演出收入轉入由母親成立的A公司，改以「法人稅」申報（稅率約20%），藉此省下巨額稅差。
調查機關發現，A公司的登記地址遠在偏鄉，且除了幫車銀優買名車報帳外，幾乎沒有實質經營跡象，因此判定該公司是專為逃稅成立的「紙上公司（空殼公司）」，要求補齊近5億台幣的稅務鉅款。
車銀優方面否認逃稅 預計明年1月退伍
對此，車銀優方面強烈否認逃稅意圖，主張成立A公司是為了在原本經紀公司內部混亂時，能由家人協助保護藝人權益，強調該公司具備合法的企劃業務身分。目前車銀優已向國稅廳申請「課稅前適法性審查」，若申訴失敗，他仍可透過行政救濟程序繼續抗辯。
雖然案情尚未定讞，但這筆刷新南韓演藝圈紀錄的追稅金額，已對他多年建立的優質形象造成嚴重打擊。而車銀優預計在明年1月27日退伍；目前他還有一部Netflix的待播劇《超能路人甲》，女主角是演過《非常律師禹英禑》的朴恩斌，是否會因逃稅事件影響該劇播出，官方未有回應。
資料來源：微博
