美國總統川普（Donald Trump）已結束他在瑞士達沃斯世界經濟論壇的行程，啟程返回美國。今（22）日川普依舊忙碌，除了出席「和平理事會」成立儀式外，川普還與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，而在接受媒體訪問時，川普也警告歐洲國家，若以拋售美國資產作為抵制，美國將採取「強有力的」報復措施反擊。根據《CNN》報導，川普接受福斯商業台（Fox Business）訪問時，記者問到是否會擔心歐洲國家拋售持有的美國股票和債券，來作為對於格陵蘭議題上的抵制措施，川普回答說，「如果發生這種事，你知道的，我們會採取強有力的報復措施反擊」。川普並補充，「籌碼都在我們手中」。而在與澤倫斯基大約1小時的會晤結束後，川普重申俄烏戰爭必須結束，並稱與澤倫斯基的會晤「非常良好」，但是沒有透露兩人對話的具體內容。川普政府官員接下來將與俄羅斯總統蒲亭會面，繼續設法促成俄烏停火協議。川普還談到了伊朗，被問到若伊朗再次發生血腥鎮壓，是否會考慮出手介入時，川普說不想回答這個問題，「因為我不想讓自己陷入不利境地」。但川普透露，「伊朗確實想談，我們也會談」，似乎暗示兩國的外交管道將重新開啟對話。