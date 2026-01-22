我是廣告 請繼續往下閱讀

阿里雲資深副總裁李飛飛在2026 PolarDB開發者大會表示，接下來一年全球Token量可能成長100倍到1000倍；但大模型若離開「熱資料」（需要即時被模型取用的資料）就容易產生幻覺，也難以支援即時場景，因此資料庫必須更像AI系統的一部分，能把熱資料快速轉成模型可用的Token。李飛飛用比喻說明，直接給人鐵礦、銅塊不一定會用，但給金項鍊、金手鐲就知道怎麼用，意指資料得被「場景化、可直接被模型消化」，才能真的提高推理效率。內存記憶體價格過去幾個月已上漲約3至4成，李飛飛指出，未來不排除再漲2至3倍。由於即時推理與熱資料處理高度依賴內存，一旦內存成本飆升，企業把大模型「直接塞進資料庫」的成本壓力也會變大，讓資料庫加速AI化更顯迫切。阿里雲並提出「AI就緒資料庫（AI-Ready）」概念，方向是把大模型能力從外掛變成內建，讓資料庫同時支援多模態資料、語義/融合搜尋，並可在資料庫內直接呼叫推理能力、支援AI Agent；李飛飛也預期下一步會走向用自然語言操作資料庫。