▲專為情人節打造的「花語情書」外觀展現精湛的巧克力工藝，將巧克力手工捏製成片片花瓣，溫柔地包裹住蛋糕體。（圖／高雄日航酒店提供）

▲起士公爵今年春節打造推出三款話題甜點，包含新品「奶蓋開心果熟成巴斯克」。（圖／起士公爵提供）

▲象徵祝福與財富的「法式費雪禮盒」，其中 5 入「黃金萬兩」造型禮盒尤其吸睛。（圖／起士公爵提供）

從冬季延伸到年節與情人節的甜蜜氛圍，業者端出顛覆想像的節慶甜點，為即將到來的相聚時刻，增添更多值得細細品味的幸福滋味。高雄日航酒店迎接草莓季與西洋情人節的夢幻時刻，一樓咖啡廳與頂樓Rooftop Bar22天空酒吧聯手出擊，打造視覺與味覺的浪漫饗宴。起士公爵今年則以「真正適合過年的甜點」為出發點，推出三款一吃就讓人記住的春節代表作，包含「奶蓋開心果熟成巴斯克」、「法式費雪禮盒」，以及「春節烙印原味乳酪蛋糕」，為年節增添一份值得期待的幸福感。高雄日航酒店西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）將草莓季與情人節元素完美融合，獻上兩款期間限定蛋糕。「農夫的草莓籃」設計靈感源自於豐收的喜悅，以日式蜂蜜海綿蛋糕為基底，搭配口感輕盈、乳香濃郁的日本花雫鮮奶油與自製卡士達醬，內餡鋪滿新鮮草莓；蛋糕外層以自製白巧克力，巧手打造成草莓籃造型，完美復刻產地直送的鮮甜與視覺驚喜。另一款專為情人節打造的「花語情書」，內餡以酸甜清爽的野莓白巧克力慕斯，融合自製野莓果醬與野莓奶餡，外觀則展現精湛的巧克力工藝，將巧克力手工捏製成片片花瓣，溫柔地包裹住蛋糕體。看準港都夜景的浪漫商機，高雄日航酒店頂樓的Rooftop Bar22於2月14日推出「海陸雙人饗宴」，隨餐附贈專屬花束與紀念照；更首度針對準新人推出「求婚派對專案」，以寬闊高雄城市夜景為背景，提供專屬求婚布置與款待，為港都夜生活增添璀璨浪漫氣息。起士公爵今年春節打造推出三款話題甜點。新品「奶蓋開心果熟成巴斯克」以高比例開心果製作，蛋糕體經高溫烘焙後再靜置熟成 12 小時，外層帶著淡淡焦香，內裡綿密滑順。頂層鋪上細緻柔滑的開心果奶蓋，入口即化，堅果油脂香氣在口中慢慢展開，與乳酪的濃郁彼此交融。從第一口焦香到尾韻乳香，特別適合春節團圓時刻與家人共享。誕生於19世紀法國金融街的費雪，因外型如金磚而得名，是橫跨百年的經典法式甜點，起士公爵將這份經典轉化為適合台灣年節分享的形式，升級打造象徵祝福與財富的「法式費雪禮盒」，外層微酥、內裡柔軟濕潤口感，不靠重油，即使放幾天再吃，依然柔軟、不乾、不膩。其中 5 入「黃金萬兩」造型禮盒尤其吸睛，象徵財富與祝福，口味包含全新話題的黑松露、鹹香耐吃的乳酪，以及經典人氣的鳳梨、草莓與柑桔口味。此外，經典的「春節烙印原味乳酪蛋糕」，口感濃郁綿密，搭配春節限定烙印設計，開盒瞬間馬上成為一家人歡樂的年節記憶。